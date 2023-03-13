В работе «ВКонтакте» случился массовый сбой

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел массовый сбой. На неполадки в работе, по данным Downradar, жалуются свыше 1,7 тыс. человек.
Большинство жалоб на работу соцсети поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.
Пользователи жалуются на невозможность открыть главную страницу, войти в своей аккаунт и другое.
В пресс-службе соцсети RB.RU сообщили, что «у некоторых пользователей в отдельных регионах могли возникнуть краткосрочные затруднения со входом в аккаунт». В ближайшее время сервис будет работать в обычном режиме, заверили в компании.
Последний масштабный сбой в работе соцсети случился в феврале. Тогда газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что проблему могла вызвать ошибка при установке обновлений в сетевом ядре.
Фото на обложке: VK
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