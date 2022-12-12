VK отказалась от собственного поиска и начала использовать технологии «Яндекса»

Холдинг VK отказался от собственного поиска mail.ru и начал использовать поисковик «Яндекса»: с ноября в графе поиска на mail.ru отображается надпись «Поиск Яндекса». На это обратило внимание издание Runet .

Скриншот RB.RU

«После завершения тестирования страницы go.mail.ru и mail.ru работают с поисковой строкой "Яндекса". Данное обновление связано с реализацией общей стратегии VK, основа которой — развитие контентных сервисов. Технологии "Поиска Mail.ru" продолжат работать и развиваться внутри наших продуктов ("ВКонтакте", "VK Музыке", "Почте", "Облаке", "Юле", "Марусе" и других), а для пользователей доступна поисковая строка "Яндекса"», — сообщили RB.RU в пресс-службе VK.

В «Яндексе» не раскрыли детали сделки. Известно лишь, что поисковая строка «Яндекса» появилась на портале Mail.ru «согласно договоренностям с VK».

VK (ранее Mail.ru Group) использовала поиск Google с 2004 по 2006 и с 2010 по 2013 годы, поиск «Яндекса» — в 2007-2009 годах. С июля 2013 года сервис использовал собственные поисковые технологии.

По данным сервиса Statcounter на ноябрь 2022 года, на рынке поисковых систем в России лидирует «Яндекс» с долей 51,86%, на втором месте Google с 45,1%, за ним следуют bing — 2,19% и DuckDuckGo — 0,25%. Поиск Mail.ru занимает лишь пятую строчку с долей в 0,21%.

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