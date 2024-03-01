VK вернулась к планам провести IPO образовательного проекта Skillbox — РБК

VK вновь планирует вывести свой образовательный проект Skillbox на биржу, сообщает РБК со ссылкой на источники. Компания может стать первым публичным в EdTech-сегменте России предприятием, если опередит Skyeng, которая планирует IPO в текущем году.

По информации одного из собеседников, синдикат андеррайтеров для размещения еще не сформировали, но источник допустил, что IPO Skillbox может пройти в 2024 году.

Представитель Skillbox заявил изданию, что компания «не исключает возможность проведения IPO для дальнейшего укрепления лидерских позиций холдинга на российском EdТech-рынке», но от деталей отказался.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын считает, что в ходе IPO Skillbox может получить оценку в 55 млрд рублей. По его словам, VK активно консолидирует российский ЕdТech-рынок, а Skillbox сможет направить полученные в ходе IPO средства на поглощение конкурентов в перспективных быстрорастущих сегментах рынка онлайн-образования.

Руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитала» Александр Абрамян предположил, что относительно справедливой может быть оценка в 22–23 млрд рублей.

Skillbox была основана в 2016 году ее нынешним гендиректором Дмитрием Крутовым, сооснователем «Бизнес Молодости» Игорем Короповым (погиб в ноябре 2020 года) и Сергеем Попковым (акционер и шеф-дизайнер творческой студии AIC).

В феврале 2019 года 3,6% акций Skillbox приобрела VK (ранее Mail.ru Group). Позднее группа нарастила свою долю в компании до 10,3%, а в декабре 2019-го — до 60,3%. В августе 2021 года VK в партнерстве с основателями Skillbox и частным фондом предпринимателя Александра Галицкого учредила образовательный холдинг Skillbox Limited на базе платформ Skillbox и GeekBrains.

В результате контроль в холдинге остался у VK (50,06%), 22,72% акций получили основатели Skillbox, 14,21% — фонд Галицкого, 13% зарезервировали под долгосрочную программу мотивации сотрудников.

В 2020 году VK допускала IPO своих образовательных проектов, в том числе на тот момент не объединенных Skillbox и GeekBrains. Но в начале 2022 года Forbes со ссылкой на источники сообщил, что IPO Skillbox «не нужно» новому акционеру VK.

Сейчас Skillbox Holding Limited находится в сегменте «Образовательные технологии» холдинга VK вместе с Geekbrains, Skillfactory, Mentorama, Lerna, «Учи.ру». Выручка этого сегмента за девять месяцев 2023 года увеличилась на 38% год к году и составила 11,1 млрд рублей.

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