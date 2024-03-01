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VK вернулась к планам провести IPO образовательного проекта Skillbox — РБК

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

VK вновь планирует вывести свой образовательный проект Skillbox на биржу, сообщает РБК со ссылкой на источники. Компания может стать первым публичным в EdTech-сегменте России предприятием, если опередит Skyeng, которая планирует IPO в текущем году.

VK вернулась к планам провести IPO образовательного проекта Skillbox — РБК

По информации одного из собеседников, синдикат андеррайтеров для размещения еще не сформировали, но источник допустил, что IPO Skillbox может пройти в 2024 году.

Представитель Skillbox заявил изданию, что компания «не исключает возможность проведения IPO для дальнейшего укрепления лидерских позиций холдинга на российском EdТech-рынке», но от деталей отказался.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын считает, что в ходе IPO Skillbox может получить оценку в 55 млрд рублей. По его словам, VK активно консолидирует российский ЕdТech-рынок, а Skillbox сможет направить полученные в ходе IPO средства на поглощение конкурентов в перспективных быстрорастущих сегментах рынка онлайн-образования.

Руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами «Альфа-Капитала» Александр Абрамян предположил, что относительно справедливой может быть оценка в 22–23 млрд рублей.

  • Skillbox была основана в 2016 году ее нынешним гендиректором Дмитрием Крутовым, сооснователем «Бизнес Молодости» Игорем Короповым (погиб в ноябре 2020 года) и Сергеем Попковым (акционер и шеф-дизайнер творческой студии AIC).
  • В феврале 2019 года 3,6% акций Skillbox приобрела VK (ранее Mail.ru Group). Позднее группа нарастила свою долю в компании до 10,3%, а в декабре 2019-го — до 60,3%. В августе 2021 года VK в партнерстве с основателями Skillbox и частным фондом предпринимателя Александра Галицкого учредила образовательный холдинг Skillbox Limited на базе платформ Skillbox и GeekBrains.
  • В результате контроль в холдинге остался у VK (50,06%), 22,72% акций получили основатели Skillbox, 14,21% — фонд Галицкого, 13% зарезервировали под долгосрочную программу мотивации сотрудников.
  • В 2020 году VK допускала IPO своих образовательных проектов, в том числе на тот момент не объединенных Skillbox и GeekBrains. Но в начале 2022 года Forbes со ссылкой на источники сообщил, что IPO Skillbox «не нужно» новому акционеру VK.
  • Сейчас Skillbox Holding Limited находится в сегменте «Образовательные технологии» холдинга VK вместе с Geekbrains, Skillfactory, Mentorama, Lerna, «Учи.ру». Выручка этого сегмента за девять месяцев 2023 года увеличилась на 38% год к году и составила 11,1 млрд рублей.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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