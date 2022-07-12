The Bell: VK обсуждает сделку по покупке языковой онлайн-школы Skyeng

VK планирует усилить EdTech-направление и обсуждает сделку по покупке языковой онлайн-школы Skyeng, выяснил The Bell.
Компании начали переговоры, однако никаких обязывающих документов пока не подписано, утверждают источники.
По данным издания, акционеры Skyeng рассматривают либо продажу актива, либо выход на Московскую биржу. При этом VK — не единственный покупатель для Skyeng, утверждают собеседники. Так, акционеры онлайн-школы ведут обсуждения с «Севергрупп» Алексея Мордашова, которой через IT-холдинг TalentTech принадлежит 85% в «Нетологии-групп».
Skyeng еще в начале 2022 года планировал провести IPO на зарубежной бирже, знает один из источников. Однако после 24 февраля планы оказались сорваны.
RB.RU направил запрос в пресс-службы VK и Skyeng. В VK сообщили, что не комментируют информацию. В пресс-службе Skyeng ответили, что не комментируют слухи: «За последние лет пять мы много раз слышали подобные предположения. При этом мы всегда рассматривали и рассматриваем и выход на биржу и стратегическое партнерство как важный этап развития компании».
- VK на 50,06% владеет холдингом Skillbox Limited (онлайн-школы Skillbox и Geekbrains) — его выручка в 2021 году составила 10,4 млрд рублей (весь рынок оценивался в 73 млрд рублей). Также VK принадлежит 25% в онлайн-платформе для школьников «Учи.ру» и 45% — в сервисе «Тетрика» и еще 11,7% — в школе программирования «Алгоритмика».
- У VK есть планы и на другие российские интернет-компании. В апреле холдинг подписал соглашение о покупке «Яндекс.Новостей» и «Яндекс.Дзена», также возможна покупка сервиса онлайн-объявлений Avito и онлайн-кинотеатра ivi.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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