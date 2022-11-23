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«ВКонтакте» отменила ограничения на количество рекламы в сообществах

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«ВКонтакте» обновила правила для сообществ соцсети и отказалась от нескольких ограничений — теперь у авторов нет лимита на количество публикаций прямой и нативной рекламы, которую они выпускают самостоятельно. Об этом говорится в сообщении соцсети.

«ВКонтакте» отменила ограничения на количество рекламы в сообществах

Ожидается, что отмена такого ограничения позволит эффективнее выстраивать политику монетизации сообществ. При этом в ВК обещают, что «алгоритмы будут следить за количеством рекламных постов в ленте и комфортом пользователей в соцсети».

Соцсеть также смягчила ограничения на смену тематики. В ближайшее время в сообществах появится специальный информационный блок, где будут видны дата создания паблика и история смены названий.

Изменения в правилах вступят в силу 23 ноября. Ознакомиться подробнее с новыми правилами сообществ можно по ссылке.

Фото на обложке: «ВКонтакте»

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