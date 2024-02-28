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«ВКонтакте» запустила бета-версию новой системы модерации сообществ

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«ВКонтакте» запустила бета-версию новой системы модерации сообществ. Основное новшество – введение опции так называемых страйков, которые можно получить за нарушение правил социальной сети.

«ВКонтакте» запустила бета-версию новой системы модерации сообществ

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новую систему модерации сообществ. Она работает в режиме бета-версии, сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Основным нововведение стало внедрение системы так называемых страйков – штрафов за нарушение правил соцсети. Система состоит из нескольких уровней, на которых в отношении сообществ вводятся ограничения на публикацию контента вплоть до его полной блокировки.

Администраторы сообществ увидят полученные страйки в личном кабинете и смогут их обжаловать. Штрафы будут снять через год с момента получения первого, уточнили в «ВКонтакте».  

Во время бета-тестирования система будет работать в ограниченном режиме.

«После выхода системы из бета-версии с сообществ будут сняты все страйки, полученные во время тестового режима», – рассказали в пресс-службе соцсети.

«ВКонтакте» анонсировала запуск системы страйков в январе. Такой подход, как ожидают в «ВКонтакте», позволит избежать применения жестких мер, таких, как полная блокировка, к сообществам, разово получающим предупреждение.

Фото на обложке: An147yus / Shutterstock

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