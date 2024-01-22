«ВКонтакте» введет систему страйков для сообществ

«ВКонтакте» с февраля изменит подход к модерации контента для сообществ: будет работать гибкая система страйков (предупреждение о нарушении авторских прав, «Страйк» — прим. ред.), говорится в сообщении соцсети.
Администраторы будут видеть причину удаления спорного контента и получат возможность принять меры для того, чтобы избежать ограничений в будущем.
Такой подход, как ожидают в «ВКонтакте», позволит избежать применения жестких мер, таких, как полная блокировка, к сообществам, разово получающим предупреждение. В то же время он не отменяет мгновенных блокировок за серьезные нарушения и публикацию опасного контента.
Система будет включать шесть уровней и предполагает гибкий список мер в зависимости от количества страйков. Так, за первые нарушения ограничения наложат на несколько часов, за последующие срок и количество ограничений будут возрастать.
Какие еще меры могут применяться: запрет на публикацию материалов, исключение из поиска и рекомендаций, отключение монетизации, блокировка сообщества на определенный срок.
Новый раздел, где можно будет увидеть страйки, появится в панели управления сообществом. Их будут обнулять через год с момента получения. Назначение страйков можно будет обжаловать при обращении в поддержку.
Система страйков — это предупреждения и ограничения разного уровня: от лимитов на публикацию до блокировки на разный срок, поясняют в соцсети. Сообщество получает страйк, если нарушает правила платформы.
Фото на обложке: VK
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