«ВКонтакте для бизнеса» выделит 200 млн рублей на поддержку предпринимателей

«ВКонтакте для бизнеса» выделит еще 200 млн рублей, чтобы помочь предпринимателям развивать свое дело. Об этом Rusbase рассказал представитель «ВКонтакте».

В рамках акции малый бизнес сможет потратить средства на продвижение в соцсети для привлечения новых покупателей и удержания текущих клиентов.

С 30 марта по 31 июля «ВКонтакте» уже проводила акцию «Поддержим бизнес». За это время помощь на общую сумму более 242 млн рублей получили свыше 100 тысяч предпринимателей.

Принять участие в акции смогут те, кто размещает рекламу «ВКонтакте» с мобильных устройств или использует автоматическое продвижение товаров.

Инструмент «Продвижение сообщества» позволяет запускать рекламу со смартфонов. Можно создать рекламную запись или нажать «Продвигать» под одной из записей в сообществе. При этом не нужно тратить время на настройки: система сама подберет «горячую» аудиторию и сориентирует по бюджету.

«Автопродвижение товаров» действует сразу в двух направлениях: привлекает новую аудиторию с помощью лучших товаров и возвращает пользователей, которые уже просматривали ассортимент. Алгоритмы автоматически находят товары с самыми высокими показателями и предлагают их пользователям, которые вероятнее всего совершат покупку.

Подробнее об условиях участия в акции можно узнать по ссылке.

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