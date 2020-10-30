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«ВКонтакте для бизнеса» выделит 200 млн рублей на поддержку предпринимателей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«ВКонтакте для бизнеса» выделит еще 200 млн рублей, чтобы помочь предпринимателям развивать свое дело. Об этом Rusbase рассказал представитель «ВКонтакте».

«ВКонтакте для бизнеса» выделит 200 млн рублей на поддержку предпринимателей

В рамках акции малый бизнес сможет потратить средства на продвижение в соцсети для привлечения новых покупателей и удержания текущих клиентов.

С 30 марта по 31 июля «ВКонтакте» уже проводила акцию «Поддержим бизнес». За это время помощь на общую сумму более 242 млн рублей получили свыше 100 тысяч предпринимателей. 

Принять участие в акции смогут те, кто размещает рекламу «ВКонтакте» с мобильных устройств или использует автоматическое продвижение товаров.

Инструмент «Продвижение сообщества» позволяет запускать рекламу со смартфонов. Можно создать рекламную запись или нажать «Продвигать» под одной из записей в сообществе. При этом не нужно тратить время на настройки: система сама подберет «горячую» аудиторию и сориентирует по бюджету.

«Автопродвижение товаров» действует сразу в двух направлениях: привлекает новую аудиторию с помощью лучших товаров и возвращает пользователей, которые уже просматривали ассортимент. Алгоритмы автоматически находят товары с самыми высокими показателями и предлагают их пользователям, которые вероятнее всего совершат покупку.

Подробнее об условиях участия в акции можно узнать по ссылке.

Фото: Unsplash

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