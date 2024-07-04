VK внедрил в сервис сбора и анализа ошибок в приложениях генеративный ИИ

VK добавил в сервис Tracer генеративный ИИ, который анализирует сбои и проблемы в приложениях и предлагает решение для них, сообщила компания.

Ожидается, что новый инструмент позволит разработчикам быстрее и эффективнее выявлять причины ошибок и находить пути их устранения. В итоге это сократит время на каждом из этапов разработки приложений.

ИИ-модель анализирует стектрейс (детальный отчет о сбое) и находит возможные причины ошибки, выделяя наиболее вероятную, или же составляет перечень факторов, которые могли привести к сбою.

После определения корневой причины нейросеть предложит конкретные советы по устранению ошибки. Например, предожит изменить код, обновить библиотеку или провести другие действия, которые помогут избежать повторного сбоя.

ИИ учитывает специфику приложения, его архитектуру и используемые технологии.

Tracer — инструмент VK для мониторинга стабильности приложений для Android и iOS в реальном времени. Сервис разработала команда «Одноклассников» (ОК.TECH), позднее его внедрили в большинство продуктов VK. Инструмент бесплатный и доступен для интеграции на apptracer.ru.

Фото на обложке: VK