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«Дочка» VK «Учи.ру» намерена купить школу английского UFirst

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

ООО «Учи.ру Плюс» (входит в VK) подало ходатайство о покупке «Рашмор». Последняя владеет школами английского языка UFirst, запущенными на базе выкупленного российского бизнеса English First. 

«Дочка» VK «Учи.ру» намерена купить школу английского UFirst

Стоимость сделки может составить порядка 100–150 млн рублей, полагает гендиректор «АФИ Капитал» Алексей Гориславец. Ее рассчитывают одобрить «в ближайшее время», пишет «Коммерсантъ».

В феврале 2023 года VK консолидировала «Учи.ру. Сумма сделки составила 8,7 млрд рублей. До сделки доля VK составляла 25%. VK развивает еще несколько проектов в сфере образования. В периметр компании также входят образовательные сервисы Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, «Умскул», «Тетрика», «Сферум».

Фото на обложке: Unsplash

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