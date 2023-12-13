«Дочка» VK «Учи.ру» намерена купить школу английского UFirst

ООО «Учи.ру Плюс» (входит в VK) подало ходатайство о покупке «Рашмор». Последняя владеет школами английского языка UFirst, запущенными на базе выкупленного российского бизнеса English First.

Стоимость сделки может составить порядка 100–150 млн рублей, полагает гендиректор «АФИ Капитал» Алексей Гориславец. Ее рассчитывают одобрить «в ближайшее время», пишет «Коммерсантъ».

В феврале 2023 года VK консолидировала «Учи.ру. Сумма сделки составила 8,7 млрд рублей. До сделки доля VK составляла 25%. VK развивает еще несколько проектов в сфере образования. В периметр компании также входят образовательные сервисы Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, «Умскул», «Тетрика», «Сферум».

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