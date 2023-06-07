Выходцы из VK создали сообщество по обмену опытом для выпускников группы

Выходцы из VK создали сообщество UnionVK для выпускников группы. Цель проекта — обмен опытом и контактами для запуска компаний, привлечения инвестиций и развития карьеры. Об этом RB.RU рассказали организаторы сообщества.
Среди амбассадоров — сооснователь GeekBrains, партнер GuruDev Capital Гайк Айрапетян, кофаундер EBAC, Skillbox Андрей Анищенко, экс-СТО группы VK Игорь Ермаков, сооснователь HomeHive, экс-руководитель продукта «Облака» Таня Ермакова и другие.
Организаторы сообщества выделяют несколько основных преимуществ участия:
- Встретить кофаундера для запуска бизнеса, инвесторов для привлечения финансирования, сотрудников для расширения своей команды;
- Найти вакансию или сотрудника, ментора для личного и профессионального развития, партнера для подготовки к собеседованию,
- Расширить текущую экспертизу, экспертность с помощью новых технологий, круг знакомств и т. д.
Ближайшие аналоги сообщества — Xooglers и YNDXFamily. Xooglers сфокусирован на предпринимательстве и насчитывает свыше 15 тыс. человек. YNDXFamily запустились в октябре 2022 года, сфокусированы на стартапах, карьере и нетворкинге и имеют более 2 тыс. участников.
Число потенциальных участников UnionVK составляет более 25 тыс. человек. Более половины выпускников группы VK проживает за пределами России — в Берлине, Лимассоле, Лондоне, Тбилиси, Ереване и Стамбуле.
Участниками UnionVK могут стать стать те, кто когда-либо работал в группе. Участие в проекте беплатное.
Фото на обложке: Unsplash
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