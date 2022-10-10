Выходцы из «Яндекса» создали сообщество по обмену опытом для бывших и нынешних сотрудников компании

«Если спросить любого, о чем он сожалеет после ухода из компании, то все не задумываясь ответят: "люди". “Яндекс” дал много полезных уроков через увлеченных и профессиональных людей с общими ценностями и желанием каждый день изменять мир к лучшему.

Мы как организаторы YNDX Family хотим для каждого сохранить доступ к этим уникальным людям и предоставить инфраструктуру, где люди могли бы помогать друг другу в развитии вне зависимости от их места проживания и выбранного вектора развития», — сообщил RB.RU сооснователь YNDX Family и партнер фонда GuruDev Антон Абдухамидов.