Выходцы из «Яндекса» создали сообщество по обмену опытом для бывших и нынешних сотрудников компании

Выходцы из «Яндекса» организовали сообщество YNDX Family, которое объединяет людей, когда-либо работавших в этой IT-компании. Цель сообщества — помощь в поиске кофаундеров для новых проектов, экспертизы, нетворк, обмен опытом.
«Если спросить любого, о чем он сожалеет после ухода из компании, то все не задумываясь ответят: "люди". “Яндекс” дал много полезных уроков через увлеченных и профессиональных людей с общими ценностями и желанием каждый день изменять мир к лучшему.
Мы как организаторы YNDX Family хотим для каждого сохранить доступ к этим уникальным людям и предоставить инфраструктуру, где люди могли бы помогать друг другу в развитии вне зависимости от их места проживания и выбранного вектора развития», — сообщил RB.RU сооснователь YNDX Family и партнер фонда GuruDev Антон Абдухамидов.
Среди организаторов сообщества — Антон Абдухамидов, сооснователь «Яндекс.Облака» Олег Коверзнев, сооснователь «Яндекс.Лавки» Максим Автухов и руководитель отдела разработки Yandex Self-Driving Group Дмитрий Цыбин.
Организаторы сообщества выделяют несколько основных преимуществ участия:
- Возможность найти кофаундеров, команду, экспертизу и контакты, получить помощь с фандрейзингом и присоединиться к 100+ фаундерам ex-«Яндекс»;
- Нетворкинг и обмен опытом: участники смогут совместно изучать новые технологии, расширить свой круг знакомств;
- Возможность найти ментора, вакансию или сотрудника среди проверенных людей.
География участия проекта насчитывает уже более 30 стран. По словам Абдухамидова, потенциал сообщества — более 40 тыс. текущих и бывших сотрудников «Яндекса», распределенных по всему миру.
Участником YNDX Family могут стать те, кто когда-либо работал или работает в «Яндексе». Помощь с верификацией участников организаторам будут оказывать сами участники. Монетизировать сообщество не планируется.
Изображения: сайт YNDX Family
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