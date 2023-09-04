Платформа «VK Видео» вышла из бета-тестирования и запустила полноформатное мобильное приложение

Платформа для просмотра видеоконтента «VK Видео» вышла из бета-версии и сообщила об официальном запуске.
Площадка запустила полноформатное мобильное приложение, где пользователи могут смотреть эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики.
Приложение можно скачать в RuStore, Google Play, App Store, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery, и на Smart TV (LG, Samsung и ТВ под управлением Android TV).
В приложении есть витрина рекомендаций, тематические плейлисты, раздел «Тренды» с наиболее обсуждаемым и вирусным видеоконтентом. Пользователям также доступны своя история просмотров, загруженные, понравившиеся и добавленные в закладки видео.
- «VK Видео» представляет собой платформу, где объединены видео и трансляции со всех ресурсов VK: «ВКонтакте», «Одноклассников» и других. Монетизация платформы осуществляется с помощью рекламы (коротких прероллов) в роликах и прямых трансляциях. Запуск состоялся осенью 2021 года.
- Среднесуточное количество просмотров «VK Видео» во втором квартале 2023 года выросло на 14% по сравнению со вторым кварталом 2022 года и достигло 1,91 млрд.
Фото на обложке: VK
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