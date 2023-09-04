Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Платформа «VK Видео» вышла из бета-тестирования и запустила полноформатное мобильное приложение

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Платформа для просмотра видеоконтента «VK Видео» вышла из бета-версии и сообщила об официальном запуске.

Платформа «VK Видео» вышла из бета-тестирования и запустила полноформатное мобильное приложение

Площадка запустила полноформатное мобильное приложение, где пользователи могут смотреть эксклюзивные шоу, видео от блогеров, стримы, фильмы, сериалы и UGC-ролики.

Приложение можно скачать в RuStore, Google Play, App Store, Xiaomi GetApps, Huawei AppGallery, и на Smart TV (LG, Samsung и ТВ под управлением Android TV).

В приложении есть витрина рекомендаций, тематические плейлисты, раздел «Тренды» с наиболее обсуждаемым и вирусным видеоконтентом. Пользователям также доступны своя история просмотров, загруженные, понравившиеся и добавленные в закладки видео.

  • «VK Видео» представляет собой платформу, где объединены видео и трансляции со всех ресурсов VK: «ВКонтакте», «Одноклассников» и других. Монетизация платформы осуществляется с помощью рекламы (коротких прероллов) в роликах и прямых трансляциях. Запуск состоялся осенью 2021 года.
  • Среднесуточное количество просмотров «VK Видео» во втором квартале 2023 года выросло на 14% по сравнению со вторым кварталом 2022 года и достигло 1,91 млрд.

Фото на обложке: VK

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Суд оштрафовал Twitch и владельца Tinder на 23 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян
  2. 2 Децентрализованная платформа Replay планирует изменить стриминг
  3. 3 «Амнистия» триалов: почему нужно давать второй пробный период всем пользователям
  4. 4 Twitch: как решить проблему с монетизацией и размещаться на платформе в условиях ограничений
  5. 5 7 технологических трендов 2016 года

ВОЗМОЖНОСТИ

05 сентября 2023

Конкурс запатентованных изобретений в индустрии рыбного хозяйства от Россельхозбанка

08 сентября 2023

WOW PRO 2023

09 сентября 2023

Codemasters Code Cup

Все ВОЗМОЖНОСТИ