«VK Видео» будет развиваться по модели YouTube

VK до конца года собирается запустить свою платформу «VK Видео» как отдельное приложение. Об этом сообщил гендиректор компании Владимир Кириенко в ходе РИФ.
«До конца года планируем запустить платформу "ВК Видео" как отдельное приложение. Мы здесь действительно двигаемся к модели, близкой к YouTube», — сообщил Кириенко.
По его словам, в перспективе VK будет наращивать разнообразие контента, в том числе рассчитывает на партнерство с крупными самостоятельными сервисами, которые можно использовать в рамках соцсети «ВКонтакте».
Накануне «ВКонтакте» запустила отдельное приложение для общения — «VK Мессенджер». Там доступны, в частности, групповые чаты на более чем 1000 человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки, аудиосообщения и их расшифровки. В соцсети заверили, что возможность общаться через основное приложение у пользователей при этом останется.
Фото на обложке: Unsplash
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