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«ВКонтакте» появился раздел для поиска работы

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«ВКонтакте» и сервис Worki запустили раздел «Работа» — там можно опубликовать резюме и откликнуться на вакансии. Ранее он был представлен в VK в виде мини-приложения на базе платформы VK Mini Apps. Об этом Rusbase рассказал представитель Worki.

«ВКонтакте» появился раздел для поиска работы

В десктопной версии соцсети новый раздел доступен сразу в меню, а в мобильном приложении VK — во вкладке «Сервисы», наряду с заказом еды, вызовом такси и покупками.

Изображение: Worki

Лента вакансий формируется на основе открытой информации из профиля пользователя и его геолокации. Всего алгоритмы учитывают больше 200 параметров. Подбирать вакансии можно и с помощью фильтров: предпочитаемых профессий, расстояния до места работы, зарплаты, типа работы и других.

Изображение: Worki

Когда соискатель откликнется на позицию, для него и работодателя будет создан диалог в сообщениях «ВКонтакте».

В поддержку запуска Worki разместит серию роликов на ТВ и ведущих рекламных площадках в виде OLV.

Фото на обложке: пресс-служба «ВКонтакте»

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