VK запустил новую программу лояльности для малого и среднего бизнеса
В «VK Рекламе» появилась новая программа лояльности для представителей малого и среднего предпринимательства. Рекламодатели смогут получать ежемесячный возврат бонусными рублями с потраченных на рекламу средств, рассказали RB.RU в пресс-службе компании.
- Новости
«Бонусы будут начисляться в рекламный кабинет ежемесячно, если реальные траты за прошлый месяц составили более 500 рублей (без учета НДС). Размер возврата для активных рекламодателей будет расти, в зависимости от срока и регулярности размещения рекламы», — пояснили в пресс-службе.
Стандартный уровень (5%) получат компании при расходах более 500 рублей без учета НДС за прошлый месяц. Повышенный бонус в размере 7% предусмотрен, если бизнес запускал рекламу четыре и больше месяцев подряд, максимальный (10%) — при запуске рекламы семь и более месяцев подряд.
Программа доступна прямым рекламодателям, зарегистрированным в Едином реестре МСП и имеющим открытый рублевый счет в «VK Рекламе». Размер возврата варьируется от 25 рублей до 20 тыс. рублей в месяц в зависимости от трат, НДС с суммы возврата взиматься не будет. Использовать бонусы можно в течение 60 дней после начисления.
- Платформа «VK Реклама» была запущена в апреле 2022 года. В феврале 2025-го инфлюенс-агентство Digital Church сообщило, что в 2024 году «ВКонтакте» обошла YouTube по объему рекламных бюджетов в России — отечественная площадка заняла 40% рынка, зарубежная — лишь 30%.
Фото на обложке: JarTee / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как попасть в топ поисковой выдачи Ozon»
- 1 Почему ваша программа лояльности не работает: 5 причин Большие возможности для ее участников — не всегда залог успеха 14 апреля 17:54
- 2 10 ошибок при запуске программы лояльности в ритейле Программа лояльности — это не просто маркетинговый инструмент, а полноценный продукт 25 декабря 16:00
- 3 6 шагов, которые сделают программу лояльности уникальной И помогут выделиться среди конкурентов 20 декабря 16:00
- 4 Что раздражает пользователей в программах лояльности и как это исправить Почему важны опросы, простые разъяснения и здравый смысл при диджитализации 03 декабря 21:06