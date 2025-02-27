VK запустил новую программу лояльности для малого и среднего бизнеса

В «VK Рекламе» появилась новая программа лояльности для представителей малого и среднего предпринимательства. Рекламодатели смогут получать ежемесячный возврат бонусными рублями с потраченных на рекламу средств, рассказали RB.RU в пресс-службе компании.

«Бонусы будут начисляться в рекламный кабинет ежемесячно, если реальные траты за прошлый месяц составили более 500 рублей (без учета НДС). Размер возврата для активных рекламодателей будет расти, в зависимости от срока и регулярности размещения рекламы», — пояснили в пресс-службе.

Стандартный уровень (5%) получат компании при расходах более 500 рублей без учета НДС за прошлый месяц. Повышенный бонус в размере 7% предусмотрен, если бизнес запускал рекламу четыре и больше месяцев подряд, максимальный (10%) — при запуске рекламы семь и более месяцев подряд.

Программа доступна прямым рекламодателям, зарегистрированным в Едином реестре МСП и имеющим открытый рублевый счет в «VK Рекламе». Размер возврата варьируется от 25 рублей до 20 тыс. рублей в месяц в зависимости от трат, НДС с суммы возврата взиматься не будет. Использовать бонусы можно в течение 60 дней после начисления.

Платформа «VK Реклама» была запущена в апреле 2022 года. В феврале 2025-го инфлюенс-агентство Digital Church сообщило, что в 2024 году «ВКонтакте» обошла YouTube по объему рекламных бюджетов в России — отечественная площадка заняла 40% рынка, зарубежная — лишь 30%.

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