VK запустила единую платформу для рекламодателей

VK запустила платформу «VK Реклама» — она объединяет технологии myTarget и «ВКонтакте», снабжена новыми алгоритмами и функциями. На первом этапе в бета-версии платформы можно продвигать мобильные приложения.

Компания обещает, что заказчикам не придется тратить время на глубокую аналитику и оптимизацию настроек — алгоритмы сами покажут рекламу тем, кто вероятнее всего скачает или воспользуется приложением.

«В основе новой платформы – умные алгоритмы, которые в период тестов показали высокую эффективность в привлечении установок и действий внутри приложений <…>. В будущем мы планируем объединить на платформе все рекламные инструменты и форматы», — сообщил директор по продукту рекламных технологий VK Станислав Бонбин.

Как управлять кампаниями

Каждая рекламная кампания делится на группы объявлений, а они – на отдельные креативы. Это позволяет настраивать продвижение, тестировать гипотезы и распределять бюджет между группами объявлений, а не отдельными креативами.

Ключевым преимуществом платформы ее разработчики называют оптимизацию продвижения на базе машинного обучения. Алгоритмы сами анализируют показатели по группам объявлений и отдельным креативам и распределяют средства.

В бета-версии продвижение приложений можно оптимизировать по двум целевым действиям — «Установкам приложения» и «Событиям внутри приложения». Рекламодатели смогут сами выбрать приоритет бюджета: получить больше установок или нарастить число действий внутри приложения.

Управлять бюджетом можно в рамках двух стратегий — предельной цены и минимальной цены. Первая ограничивает стоимость целевого действия, которую готов заплатить рекламодатель. Вторая позволят получить максимальное количество целевых действий при выбранном бюджете.

Умная адаптация объявлений

Новые универсальные объявления сами адаптируют элементы рекламы под все доступные площадки. От рекламодателя требуется загрузить в кабинет разные варианты заголовков, текстов, изображений или видеороликов.

В «VK Рекламе» доступно два рекламных кабинета: один для тех, кто самостоятельно запускает продвижение, и для агентств.

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