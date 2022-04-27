VK запустила единую платформу для рекламодателей

VK запустила платформу «VK Реклама» — она объединяет технологии myTarget и «ВКонтакте», снабжена новыми алгоритмами и функциями. На первом этапе в бета-версии платформы можно продвигать мобильные приложения.
Компания обещает, что заказчикам не придется тратить время на глубокую аналитику и оптимизацию настроек — алгоритмы сами покажут рекламу тем, кто вероятнее всего скачает или воспользуется приложением.
«В основе новой платформы – умные алгоритмы, которые в период тестов показали высокую эффективность в привлечении установок и действий внутри приложений <…>. В будущем мы планируем объединить на платформе все рекламные инструменты и форматы», — сообщил директор по продукту рекламных технологий VK Станислав Бонбин.
Как управлять кампаниями
- Каждая рекламная кампания делится на группы объявлений, а они – на отдельные креативы. Это позволяет настраивать продвижение, тестировать гипотезы и распределять бюджет между группами объявлений, а не отдельными креативами.
- Ключевым преимуществом платформы ее разработчики называют оптимизацию продвижения на базе машинного обучения. Алгоритмы сами анализируют показатели по группам объявлений и отдельным креативам и распределяют средства.
- В бета-версии продвижение приложений можно оптимизировать по двум целевым действиям — «Установкам приложения» и «Событиям внутри приложения». Рекламодатели смогут сами выбрать приоритет бюджета: получить больше установок или нарастить число действий внутри приложения.
- Управлять бюджетом можно в рамках двух стратегий — предельной цены и минимальной цены. Первая ограничивает стоимость целевого действия, которую готов заплатить рекламодатель. Вторая позволят получить максимальное количество целевых действий при выбранном бюджете.
Умная адаптация объявлений
- Новые универсальные объявления сами адаптируют элементы рекламы под все доступные площадки. От рекламодателя требуется загрузить в кабинет разные варианты заголовков, текстов, изображений или видеороликов.
- В «VK Рекламе» доступно два рекламных кабинета: один для тех, кто самостоятельно запускает продвижение, и для агентств.
Фото на обложке: Unsplash
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