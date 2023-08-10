«VK Знакомства» не смогли полноценно заменить ушедший из России американский Tinder

Новое российское дейтинговое приложение «VK Знакомства» за период в чуть больше месяца с момента запуска не смогло полноценно заменить ушедший из России 30 июня американский Tinder.

Из магазина приложений Google Play, куда оно было загружено 29 июня, пользователи скачали «VK Знакомства» около 15 тыс. раз, из App Store (появилось 25 июля) — 10,5 тыс. раз, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической платформы Sensor Tower на 6 августа 2023 года.

Аналитическая компания data.ai приводит следующие данные по скачиваниям: «VK Знакомства» в первый месяц скачали около 13 тыс. раз из Google Play, а общее число скачиваний на двух платформах, в том числе iOS, не превышает 30 тыс. с момента запуска.

По подсчетам data.ai, Tinder с начала 2023 года до ухода из России в среднем загружали из российских магазинов приложений 50–60 тыс. раз в неделю (200–240 тыс. раз в месяц).

Таким образом, число скачиваний приложения «VK Знакомства» оказалось на старте в 7–10 раз ниже.

Приложение Mamba (занимает лидирующие позиции на рынке после ухода Tinder) загружали из магазинов в июле 77,6 тыс. раз в неделю, что составляет 27,5% от общего количества скачиваний дейтинговых сервисов.

Сервис «VK Знакомства» стал доступен в ноябре 2021 года на базе платформы VK Mini Apps, по данным на второй квартал 2023 года, его средняя месячная аудитория составляет 2,4 млн пользователей, сообщил представитель VK. Запущенное летом 2023 года на Android и на iOS приложение «VK Знакомства» поддерживает все функции уже существующего одноименного сервиса.

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