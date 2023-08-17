Во «ВКонтакте» появился закрытый клуб для организаторов сообществ

Во «ВКонтакте» появился закрытый клуб администраторов пабликов «Акселератор сообществ», сообщили в пресс-службе VK. Этот проект поможет авторам улучшить сообщества, но вступить в акселератор можно только по приглашению.

Участники акселератора делятся на четыре так называемые лиги в зависимости от числа подписчиков: от полумиллиона, от 100 тыс. до 500 тыс., от 10 тыс. до 100 тыс. и от 1 тыс. до 10 тыс. При этом авторы каждой группы делятся по тематикам.

Для всех участников создадут одну объединяющую базу и коммьюнити для тех, кто встретился в клубе.

В проекте будут доступны марафоны, нетворкинг-сессии и различные вебинары, а также групповые звонки и Random coffee для организаторов. В будущем в проекте появятся офлайн-встречи.

Экспертами проекта выступили департамента по работе с сообществами VK и топ-менеджеры различных компаний.

Ранее «ВКонтакте» представила несколько новых ML-инструментов для создания медиаконтента.

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