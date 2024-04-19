«ВКонтакте» запустила бренд «VK Фитнес», который объединил сервисы «VK Шаги», «VK Тренировки» и «VK Бег». Об этом говорится в сообщении соцсети.
Сервисы позволяют пользователям фиксировать результаты своей физической активности, соревноваться в игровом формате и получать виртуальные награды за участие в вызовах, марафонах и тренировках.
Сообщается, что количество спортивных сервисов в «VK Фитнесе» и их функции будут расширяться.
Визуальным образом нового бренда стала линия пульса — она символизирует спортивный настрой, силу, гибкость и выносливость.
Цвета в логотипе — фирменный синий «ВКонтакте» и новый микс, который получился в результате смешения оттенков трех главных сервисов.
Фото: VK
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