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«ВКонтакте» открыла первый офлайн-магазин с технологией AR вместо примерочных

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В Санкт-Петербурге открылся первый офлайн-магазин VK Store, в нем можно приобрести одежду бренда компании. Вместо привычной примерки VK Store предлагает новый формат, основанный на технологии AR.

«ВКонтакте» открыла первый офлайн-магазин с технологией AR вместо примерочных

Магазин расположился на первом этаже здания Дома Зингера, где находится штаб-квартира компании.

На запуске бренд представил три коллекции одежды и аксессуаров:

  • VK Basic —  футболки и худи с минималистичным дизайном
  • VK Sticker — линейка с персонажами стикеров социальной сети «ВКонтакте»
  • Limited — лимитированная зимняя капсула представлена линейкой рюкзаков и сумок из металлизированной ткани

В компании анонсировали коллаборации с различными художниками и молодыми дизайнерами. Запуск бренда поддержали такие исполнители, как Клава Кока, Тимур Сорокин и Валя Карнавал.

В качестве альтернативы привычным примерочным VK Store предлагает попробовать новый формат — на базе AR-технологии. Специальный экран активируется одним прикосновением, после чего можно посмотреть 3D-модель любой вещи.

Фото на обложке: Пресс-служба VK

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