«ВКонтакте» открыла первый офлайн-магазин с технологией AR вместо примерочных

В Санкт-Петербурге открылся первый офлайн-магазин VK Store, в нем можно приобрести одежду бренда компании. Вместо привычной примерки VK Store предлагает новый формат, основанный на технологии AR.
Магазин расположился на первом этаже здания Дома Зингера, где находится штаб-квартира компании.
На запуске бренд представил три коллекции одежды и аксессуаров:
- VK Basic — футболки и худи с минималистичным дизайном
- VK Sticker — линейка с персонажами стикеров социальной сети «ВКонтакте»
- Limited — лимитированная зимняя капсула представлена линейкой рюкзаков и сумок из металлизированной ткани
В компании анонсировали коллаборации с различными художниками и молодыми дизайнерами. Запуск бренда поддержали такие исполнители, как Клава Кока, Тимур Сорокин и Валя Карнавал.
В качестве альтернативы привычным примерочным VK Store предлагает попробовать новый формат — на базе AR-технологии. Специальный экран активируется одним прикосновением, после чего можно посмотреть 3D-модель любой вещи.
Фото на обложке: Пресс-служба VK
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