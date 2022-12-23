«ВКонтакте» открыла первый офлайн-магазин с технологией AR вместо примерочных

В Санкт-Петербурге открылся первый офлайн-магазин VK Store, в нем можно приобрести одежду бренда компании. Вместо привычной примерки VK Store предлагает новый формат, основанный на технологии AR.

Магазин расположился на первом этаже здания Дома Зингера, где находится штаб-квартира компании.

На запуске бренд представил три коллекции одежды и аксессуаров:

VK Basic — футболки и худи с минималистичным дизайном

VK Sticker — линейка с персонажами стикеров социальной сети «ВКонтакте»

Limited — лимитированная зимняя капсула представлена линейкой рюкзаков и сумок из металлизированной ткани

В компании анонсировали коллаборации с различными художниками и молодыми дизайнерами. Запуск бренда поддержали такие исполнители, как Клава Кока, Тимур Сорокин и Валя Карнавал.

В качестве альтернативы привычным примерочным VK Store предлагает попробовать новый формат — на базе AR-технологии. Специальный экран активируется одним прикосновением, после чего можно посмотреть 3D-модель любой вещи.

Фото на обложке: Пресс-служба VK