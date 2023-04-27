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VK открыла свой первый офлайн-магазин в Москве

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

VK открыла свой первый офлайн-магазин VK Store в Москве — он находится в Центральном детском магазине на Лубянке, говорится в сообщении компании.

VK открыла свой первый офлайн-магазин в Москве

В магазине представлены брендированные товары — футболки, худи, рюкзаки, а также «умные» колонки из линейки «VK Капсула». Доступны для покупки товары с персонажами стикеров «ВКонтакте» — от мягких игрушек и одежды до стикерпаков, переводных татуировок и брелоков.

Предполагается, что пространство также станет местом встречи с авторами и популярными создателями контента. VK предусмотрела в магазине интерактивные зоны с маскотами и специальные фотозоны, где можно снимать ролики для «VK Клипов».

VK Store стал вторым флагманским магазином компании. Первый был открыт в декабре прошлого года Санкт-Петербурге в Доме Зингера.

Фото: VK

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