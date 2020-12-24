«ВКонтакте» запустила функцию рекомендаций сообществ

«ВКонтакте» запустила в сообществах кнопку « Рекомендовать». С её помощью можно рассказывать друзьям о любимых брендах и обращать их внимание на интересных авторов. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

В компании пояснили, что новый инструмент позволит бизнесу привлечь больше клиент ов и чаще быть на виду. Особенно функция может быть полезна, когда пользователи не вступают в сообщество той или иной компании, даже если остались довольны ее сервисом. В таком случае с помощью кнопки «Рекомендовать» они могут рассказать друзьям, что место проверенное и туда можно обращаться.

Паблики, которые отметили знакомые, пользователь найдёт в соответствующем блоке в разделе «Сообщества». Их можно будет увидеть и в новостной ленте в десктопной версии «ВКонтакте». В самом сообществе также отобразится, сколько друзей его советуют и кто именно.

Вместе с тем, пользователь не видит рекомендации от незнакомцев. Поэтому у недобросовестных администраторов не выйдет ввести аудиторию в заблуждение, накрутив счётчики, говорится в сообщении.

«С весны мы наблюдаем удивительную ситуацию: во всём мире люди сплотились, помогают друг другу. Поэтому мы решили сделатьтехнологическое "сарафа нное радио", ведь советы от близких — одна из самых мощных мотиваций, чтобы сделать заказ именно у этого продавца или всё же потратить время, чтобы познакомиться с творчеством нового автора», — отмечает заместитель CEO по стратегии и развитию бизнеса ВКонтакте Александр Круглов.

Новая функция станет доступна всем пользователям 21 декабря 2020 года в течение дня. Ранее пользователи соцсети могли рассказать об интересном сообществе на своей стене только с помощью собственного поста или в чатах.

В декабре «ВКонтакте» представила единую платформу монетизации для создателей контента. Ее основой станет новая партнерская программа, которая с 1 февраля заменит собой рекламную сеть соцсети и позволит администраторам сообществ зарабатывать больше.

Ранее соцсеть также запустила бесплатные видеозвонки для работы и онлайн-обучения, в которых могут принять участие более 100 человек. При этом предусмотрена возможность присоединиться к разговору без профиля в соцсети. Также «ВКонтакте» запустила возможность вести трансляции видеозвонков.

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