В работе «ВКонтакте» произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

На 17:00 по Москве зафиксировано более 60 тысяч жалоб.

«У пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов VK, но мы оперативно восстанавливаем работу», — сообщили Rusbase в пресс-службе соцсети.

Фото: burdun / Фотобанк Фотодженика