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В работе «ВКонтакте» произошел масштабный сбой
Новости
Анастасия Марьина
В работе «ВКонтакте» произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
В работе «ВКонтакте» произошел масштабный сбойАнастасия Марьина
На 17:00 по Москве зафиксировано более 60 тысяч жалоб.
«У пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов VK, но мы оперативно восстанавливаем работу», — сообщили Rusbase в пресс-службе соцсети.
Фото: burdun / Фотобанк Фотодженика
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