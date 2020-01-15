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В работе «ВКонтакте» произошел масштабный сбой

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

В работе «ВКонтакте» произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

В работе «ВКонтакте» произошел масштабный сбой

На 17:00 по Москве зафиксировано более 60 тысяч жалоб.

«У пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов VK, но мы оперативно восстанавливаем работу», — сообщили Rusbase в пресс-службе соцсети.

Фото: burdun / Фотобанк Фотодженика

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