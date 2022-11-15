В соцсети «ВКонтакте» может появиться сервис по заказу такси — ТАСС

Представители «ВКонтакте» ведут переговоры о партнерстве с российскими агрегаторами, чтобы интегрировать их в свое приложение по вызову такси в рамках социальной сети, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения.
В 2019 году VK и Сбербанк инвестировали в сервис заказа такси «Ситимобил», а в апреле текущего года совместное предприятие компаний продало владельцу «Таксовичкофф» активы «Ситимобила».
Собеседник агентства рассказал, что социальная сеть может запустить мини-приложение «Такси ВКонтакте» и в настоящее время ищет партнера для этих целей. По задумке компании, приложение будет доступно в разделе «Сервисы» социальной сети. В пресс-службе «ВКонтакте» эти данные не подтвердили и не опровергли.
«Такси ВКонтакте» не входило в параметр сделки по продаже «Ситимобила», пояснили в пресс-службе онлайн-сервиса.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Директор по персоналу «Тинькофф-банка» возглавила кадровое направление VK
- 2 Как использовать новые правила рекламы VK и увеличить прибыль бизнеса: инструкция
- 3 VK будет платить студентам технических специальностей ежемесячную стипендию
- 4 «Яндекс» будет доставлять посылки, а VK станет монополистом на рынке медиа — прогнозы
- 5 VK открыла набор на бесплатные курсы по тестированию и разработке
ВОЗМОЖНОСТИ
15 ноября 2022
15 ноября 2022
16 ноября 2022