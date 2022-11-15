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В соцсети «ВКонтакте» может появиться сервис по заказу такси — ТАСС

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Представители «ВКонтакте» ведут переговоры о партнерстве с российскими агрегаторами, чтобы интегрировать их в свое приложение по вызову такси в рамках социальной сети, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения.

В соцсети «ВКонтакте» может появиться сервис по заказу такси — ТАСС

В 2019 году VK и Сбербанк инвестировали в сервис заказа такси «Ситимобил», а в апреле текущего года совместное предприятие компаний продало владельцу «Таксовичкофф» активы «Ситимобила».

Собеседник агентства рассказал, что социальная сеть может запустить мини-приложение «Такси ВКонтакте» и в настоящее время ищет партнера для этих целей. По задумке компании, приложение будет доступно в разделе «Сервисы» социальной сети. В пресс-службе «ВКонтакте» эти данные не подтвердили и не опровергли.

«Такси ВКонтакте» не входило в параметр сделки по продаже «Ситимобила», пояснили в пресс-службе онлайн-сервиса.

Фото на обложке: Unsplash

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