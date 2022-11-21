С 29 ноября «Вкусно – и точка» запустит доставку через сервисы «Яндекс.Еда» и Delivery Club. На первом этапе она будет доступна в 21 городе страны. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
В списке первых — Анапа, Архангельск, Астрахань, Белгород, Геленджик, Великий Новгород, Вологда, Калининград, Калуга, Курск, Новороссийск, Омск, Пятигорск, Северодвинск, Смоленск, Ставрополь, Таганрог, Тверь, Ульяновск, Череповец, Шахты.
До конца 2022 года сервис появится также в Москве и Санкт-Петербурге, а к началу 2023 года — во всех регионах присутствия сети.
«Яндекс.Еда» и Delivery Club стали первыми сервисами, в которых перезапускается доставка из заведений сети «Вкусно – и точка». Оформить заказ можно будет через приложения «Яндекс.Еда», Delivery Club и «Яндекс Go». В дальнейшем «Вкусно – и точка» планирует подключать и других партнеров, в том числе региональных.
«Вкусно — и точка» сейчас есть в 62 субъектах РФ. Компания заработала вместо McDonald’s в России 12 июня: открыто уже более 830 точек сети. В первой половине ноября также стало известно о выходе бренда на рынок Беларуси.
Фото на обложке: «Вкусно — и точка»
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