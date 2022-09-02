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Российский бизнес финского производителя упаковки Huhtamaki купил владелец «Вкусно — и точки»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Владелец «Вкусно — и точки» стал собственником российского бизнеса финского производителя упаковки и одноразовой посуды для заведений общепита Huhtamaki. Сумма сделки составила 151 млн евро. Продавец рассчитывает получить чистую прибыль от продажи.

Российский бизнес финского производителя упаковки Huhtamaki купил владелец «Вкусно — и точки»

Собственниками предприятия Huhtamaki, в которое входят четыре производственных подразделения, стали Александр Говор и его партнер Юрий Кушнеров, говорится в сообщении компании. Штат «дочки» финской компании насчитывает 724 человека.

В результате сделки Huhtamaki рассчитывает получить прибыль в размере 15 млн евро. В компании подчеркнули, что продажа российского бизнеса не окажет существенного влияния на бизнес.

«Текущее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России помешают реализации нашей стратегии роста и долгосрочных амбиций в этой стране», – отметили в Huhtamaki.

О планах владельца «Вкусно — и точки» Александра Говора купить производителя одноразовой посуды и упаковки Huhtamaki стало известно накануне. По информации Reuters, для приобретения российского бизнеса Huhtamaki бизнесмен намерен привлечь кредит Сбербанка и средства зарегистрированной на Кипре компании Espentina Limited.

Фото на обложке: Kuznetsov Dmitriy / Shutterstock

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