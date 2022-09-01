Владелец «Вкусно — и точка» планирует купить активы финской упаковочной компании Huhtamaki

Бизнесмен из Сибири Александр Говор, купивший сеть McDonald's в России и открывший на ее базе заведения «Вкусно — и точка», заинтересовался покупкой российских активов финского производителя одноразовой посуды Huhtamaki.

По данным агентства Reuters, Говор готов заплатить за них до €151 млн.

Издание утверждает, что для приобретения российского бизнеса Huhtamaki бизнесмен намерен привлечь кредит Сбербанка и средства зарегистрированной на Кипре компании Espentina Limited.

Источники Reuters считают, что деньги будут переведены через российское ООО «Клуб Отель» (владелец «Вкусно — и точка»).

В апреле Huhtamaki, которая позиционирует себя как ведущего мирового производителя одноразовой посуды и упаковки для общепита, заявила о намерении свернуть все операции в России и найти покупателей для своих предприятий.

Компания представлена в 38 странах, головной офис располагается в городе Эспоо в Финляндии. В России Huhtamaki владеет производствами в Татарстане и Московской области.

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