Владелец «Вкусно — и точка» планирует купить активы финской упаковочной компании Huhtamaki

Бизнесмен из Сибири Александр Говор, купивший сеть McDonald's в России и открывший на ее базе заведения «Вкусно — и точка», заинтересовался покупкой российских активов финского производителя одноразовой посуды Huhtamaki.
По данным агентства Reuters, Говор готов заплатить за них до €151 млн.
Издание утверждает, что для приобретения российского бизнеса Huhtamaki бизнесмен намерен привлечь кредит Сбербанка и средства зарегистрированной на Кипре компании Espentina Limited.
Источники Reuters считают, что деньги будут переведены через российское ООО «Клуб Отель» (владелец «Вкусно — и точка»).
В апреле Huhtamaki, которая позиционирует себя как ведущего мирового производителя одноразовой посуды и упаковки для общепита, заявила о намерении свернуть все операции в России и найти покупателей для своих предприятий.
Компания представлена в 38 странах, головной офис располагается в городе Эспоо в Финляндии. В России Huhtamaki владеет производствами в Татарстане и Московской области.
Фото на обложке: YouTube
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