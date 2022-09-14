Предприятия «Вкусно — и точка» появились на заправках Teboil в Москве и Питере

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» заработала на АЗС Teboil. Первые заведения появились в южной и северной столицах. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

Первые точки заработали на Можайском Шоссе в Москве и улице Парашютной в Санкт-Петербурге. Подобная колокация ранее использовалась в Рязани, Санкт-Петербурге, Балашихе и Самаре компаниями-предшественницами.

На заправках Teboil покупатели смогут заказать еду в зале, зоне автораздачи, не выходя из машины. Компании также запустили киоски самообслуживания, пользователи «Вкусно – и точка» смогут заказать блюда заранее с помощью функции «Мобильный заказ».

С 15 сентября на предприятиях сети «Вкусно — и точка» начнется порционная продажа «Колы» в разливе. Напитки со всеми известными вкусами будут поставляться под брендом «Добрый» в прежних объемах – 0,25, 0,4 и 0,5 л. В течение сентября напитки будут доступны во всех предприятиях сети в России.

Фото на обложке: «Вкусно — и точка»