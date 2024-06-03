«Вкусвилл» тестирует формат придорожных автокафе «Бодрю»

Ритейлер «Вкусвилл» совместно с сетью автокафе из Владивостока Coffee Machine тестирует проект автокафе «Бордю», выяснил Shopper’s.
Издание обратило внимание на вакансии обеих компаний на рекрутинговом сайте. Весной и Coffee Machine, и «Вкусвилл» публиковали объявления о поиске сотрудников в Москве и Подмосковье.
Во «Вкусвилле» подтвердили, что «Бодрю» — совместный с партнером Coffee Machine проект. Там пояснили, что задача проекта состоит в создании придорожного кафе «с вовлеченным сервисом и вкусными полезными продуктами по формату to go и drive-thru.
Первое заведение «Бодрю» расположено в поселении Булатниковское на Симферопольском шоссе.
По результатам тестирования компании будут принимать решение о масштабировании проекта.
В прошлом месяце один из проектов «Вкусвилла» запустил сервис по организации корпоративного питания. Это направление компания развивает в Москве, Петербурге, а также Ленобласти и Подмосковье.
Фото на обложке: KateV28 /
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