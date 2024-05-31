Проект с доставкой готовой еды от «Вкусвилла» запустил сервис корпоративного питания

Доставка готовой еды по подписке «ВкусМил» — проект ритейлера «Вкусвилл» — запустила сервис по организации корпоративного питания. Об этом сообщается в пресс-релизе торговой сети.

«ВкусМил. Корпоративное питание» предлагает бюджетную альтернативу кейтерингу на мероприятиях, питание сотрудников в командировках и на выездных сессиях, регулярную доставку обедов в офис и на предприятия.

Сервис оказывает услуги в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, «где наиболее распространена практика компенсации питания сотрудников», пояснили в компании.

Корпоративным клиентам предлагается три рациона: классическая кулинария «Вкусвилла» «ВВ Готовит», изысканные блюда по рецептам шеф-поваров «Гурме», здоровое питание «Баланс». Всего в ассортименте 700 блюд.

По направлению корпоративного питания «ВкусМил» начал принимать заказы в феврале 2024 года. По собственным данным, каждый месяц продажи растут на 40–50%. Одним из первых клиентов нового сервиса стал «Тинькофф».

Фото: «Вкусвилл»