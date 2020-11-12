«Вкусвилл» запустил услугу фуршетного кейтеринга

Сеть магазинов продуктов для здорового питания «Вкусвилл» объявила о запуске нового направления бизнеса — услуги фуршетного кейтеринга для физических и юридических лиц. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Направление кейтеринга начало работать в ноябре и получило название «Вкусвилл Праздник». На сайте, посвященном новой услуге, можно заказать закуски, салаты, торты, десерты и выпечку для организации фуршета или праздника. Также компания предлагает цветы, посуду и подарки.

«Меню праздника приготовлено поставщиками “ВкусВилл”. Всё приготовлено в специально оборудованных помещениях с соблюдением всех норм пищевой безопасности. В составе ничего лишнего — только натуральные ингредиенты и даже красители», — отмечают в компании.

На данный момент сервис работает в Москве в пределах МКАД. Отмечается, что по договоренности доставка заказов возможна на 5-10 км за пределами МКАД.

Чтобы воспользоваться услугой, заказ блюд и других товаров нужно оформить не меньше, чем за 3 дня до даты события.

В октябре текущего года «Вкусвилл» в Москве начал тестировать доставку товаров на беспилотном автомобиле.

В сентябре в тестовом режиме компания запустила сервис доставки тортов на заказ.

Фото: «Вкусвилл»