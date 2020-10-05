«Вкусвилл» начал тестировать доставку в Москве на беспилотном автомобиле

Сеть «Вкусвилл» в тестовом режиме запустила в районе Южное Бутово в Москве доставку с помощью беспилотного автомобиля. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

Так как передвижения беспилотников без водителей запрещены, машину сопровождает бортинженер. В качестве базового автомобиля используется Kia Soul.

В машине установлен специальный лидар и ПО собственной разработки частной российской компании Moove!, позволяющее перемещаться по городу как в режиме беспилотника, так и в обычном режиме, с водителем.

Фото: пресс-служба «Вкусвилл»

«Компании "Вкусвилл" интересно со своей стороны протестировать возможности беспилотного автомобиля в реальных условиях городской среды и в ситуации доставки заказов для покупателей районе», — говорится в сообщении.

Тест-драйв продлится три недели. Компания рассчитывает узнать, сможет ли беспилотник облегчить задачу курьера или ускорить доставку заказов в конкретной зоне.

Сеть начала развивать собственную доставку с весны 2020 года. За сентябрь 2020 «Вкусвилл» доставил более 1 млн заказов.

Moove!, как и «Яндекс», занимается разработкой беспилотных автомобилей. На сегодняшний день только у этих компаний есть технологии в России, способные обспечить автономное вождение в городской среде.

В конце августа «Вкусвилл» также сообщил, что протестирует доставку продуктов на автомобиле, работающем на водородном топливе. Партнерами компании в этом проекте стали наукоград Черноголовка и владелец первой в России машины на водородном топливе Владимир Седов.

Фото на обложке: пресс-служба «Вкусвилл»