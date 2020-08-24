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«Вкусвилл» протестирует доставку продуктов на автомобиле на водородном топливе

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Вкусвилл» протестирует доставку продуктов на автомобиле, работающем на водородном топливе. Об этом Rusbase рассказали в компании.

«Вкусвилл» протестирует доставку продуктов на автомобиле на водородном топливе

В качестве эксперимента компания один месяц будет использовать автомобиль Toyota Mirai. Машину предоставили наукоград Черноголовка и владелец первой в России машины на водородном топливе Владимир Седов.

Фото: «Вкусвилл»

«"Вкусвилл" ищет способы снизить воздействие услуги доставки на окружающую среду. Многие наши курьеры перемещаются на велосипедах в летнее время, но компания изучает и различные альтернативы транспортировки продуктов на автомобилях, и то, как они влияют на уровень загрязнения воздуха», — сообщил представитель компании.

Представитель «Вкусвилла» подчеркнул, что компания не остановила свой выбор именно на этом типе транспортных средств и не оказывает поддержку какой-либо конкретной технологии или производителю.

«Компания тестирует имеющиеся доступные варианты. В данный момент речь не идет о том, чтобы эксперименты с доставкой как-то влияли на конечную стоимость для нашего покупателя. В случае с водородомобилем в Черноголовке все затраты на себя берет сторонняя организация», — говорится в сообщении.

«Вкусвилл» рассчитывает, что, узнав об эксперименте, другие транспортные, лизинговые и логистические компании смогут предложить сети альтернативные варианты транспортных средств, которые помогут снизить воздействие доставки на чистоту воздуха в городах. 

Фото: «Вкусвилл»

Использование транспорта на альтернативных источниках энергии для доставки продуктов и повседневной логистики в настоящее время тестируется в мире.

Так, в Великобритании компания Green Courier использует фургоны на водороде для доставки заказов в Лондоне. Британский ритейлер Ocado использует фургоны на водороде с конца 2018 года. Также в 2018 году китайский ритейлер JD начал использовать фургоны на водороде для доставки на территории Шанхая.

Фото: пресс-служба «Вкусвилла»

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