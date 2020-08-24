«Вкусвилл» протестирует доставку продуктов на автомобиле на водородном топливе

«Вкусвилл» протестирует доставку продуктов на автомобиле, работающем на водородном топливе. Об этом Rusbase рассказали в компании.

В качестве эксперимента компания один месяц будет использовать автомобиль Toyota Mirai. Машину предоставили наукоград Черноголовка и владелец первой в России машины на водородном топливе Владимир Седов.

Фото: «Вкусвилл»

«"Вкусвилл" ищет способы снизить воздействие услуги доставки на окружающую среду. Многие наши курьеры перемещаются на велосипедах в летнее время, но компания изучает и различные альтернативы транспортировки продуктов на автомобилях, и то, как они влияют на уровень загрязнения воздуха», — сообщил представитель компании.

Представитель «Вкусвилла» подчеркнул, что компания не остановила свой выбор именно на этом типе транспортных средств и не оказывает поддержку какой-либо конкретной технологии или производителю.

«Компания тестирует имеющиеся доступные варианты. В данный момент речь не идет о том, чтобы эксперименты с доставкой как-то влияли на конечную стоимость для нашего покупателя. В случае с водородомобилем в Черноголовке все затраты на себя берет сторонняя организация», — говорится в сообщении.

«Вкусвилл» рассчитывает, что, узнав об эксперименте, другие транспортные, лизинговые и логистические компании смогут предложить сети альтернативные варианты транспортных средств, которые помогут снизить воздействие доставки на чистоту воздуха в городах.

Фото: «Вкусвилл»

Использование транспорта на альтернативных источниках энергии для доставки продуктов и повседневной логистики в настоящее время тестируется в мире.

Так, в Великобритании компания Green Courier использует фургоны на водороде для доставки заказов в Лондоне. Британский ритейлер Ocado использует фургоны на водороде с конца 2018 года. Также в 2018 году китайский ритейлер JD начал использовать фургоны на водороде для доставки на территории Шанхая.

Фото: пресс-служба «Вкусвилла»