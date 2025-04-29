Зеленый ГОСТ — что такое зеленый стандарт ИЖС и как это работает

Кроме того, дома, построенные по новому ГОСТу, отличаются большим удобством и, в конечном счете, экономичностью. В этой статье разбираемся подробно, что такое зеленый стандарт в строительстве, как оцениваются такие дома и как планируется развивать данное направление.

С 2024 года в России работает так называемый зеленый стандарт ИЖС. Зеленые стандарты в строительстве — это совокупность критериев, которым должна отвечать постройка, чтобы быть признанной экологичной и энергоэффективной. Пока такой стандарт не является обязательным при строительстве, но уже сейчас покупатели более охотно рассматривают дома с пометкой «эко».

Что такое «зеленый» стандарт?

Это ГОСТ Р 71392-2024, разработанный на основе уже существующего ГОСТ 71392. В основном стандарте более 80 критериев оценки многоквартирных домов, а в «зеленом» их меньше — 45, и упор сделан именно на экологичность.

При разработке нового стандарта были также учтены американская и британская системы оценивания зданий. Хотя следование этому ГОСТу добровольно, застройщики, использующие его, могут получить скидки и бонусы — например, на финансирование проекта.

Критерии «зеленых» многоквартирных зданий

Чтобы дом признали экологичным, застройщику нужно соблюсти как минимум 29 обязательных критериев из нового ГОСТа. Критерии экологичности — это, к примеру:

наличие велодорожек,

высокая энергоэффективность здания (класс А или выше),

компактные размеры постройки — в целях сокращения потребления энергии для обогрева,

окрашивание фасада в светлые оттенки с целью уменьшения нагрева,

озеленение,

предчистовая или чистовая отделка,

использование легально выращенной и переработанной древесины,

внедренные решения, позволяющие контролировать потребление тепла,

акустический комфорт,

система водосбережения,

контроль отключения электроэнергии,

контроль протечек,

безопасность эксплуатации постройки,

внедрение инновационных решений в области устойчивого развития и др.

Постройка, которая отвечает обязательному минимуму критериев, имеет право на «бронзовый» статус. Для получения «серебряной» отметки нужно соответствовать большей части критериев, а на «золотой» статус могут претендовать только строения из древесины с классом энергоэффективности А или выше, при постройке которых предварительно были проведены экологические, геологические и геодезические изыскания.

Как работает стандарт?

В зависимости от того, каким критериям соответствует постройка, она может получить определенное количество баллов. Каждый критерий дает от одного до трех баллов. По их совокупности здание получает общую оценку.

Для присвоения «золотого» статуса требуется набрать 63 балла или больше.

Для «серебра» достаточно 54.

На «бронзу» может претендовать дом с минимальным количеством баллов, но соответствующий обязательным пунктам: использование энергоэффективных решений, контроль ресурсов, продуманная акустика.

Оценивает постройку специальная организация, имеющая аккредитацию и состоящая в реестре операторов. Информация, полученная по итогам оценивания, заносится в Единую систему жилищного строительства. Дома с высоким экологическим рейтингом в дальнейшем могут претендовать на бонусы от кредитных организаций, на участие в программе ипотеки на особых условиях.

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Как узнать, является ли дом «зеленым»?

Проверить, использовались ли зеленые стандарты при постройке дома, можно в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте «Дом.рф». Сведения о классе, присвоенном дому, и о тех критериях, которым он соответствует, отображаются в карточке постройки.

Чтобы найти нужные данные, следует войти в каталог построек и выбрать фильтр «Только зеленые». После этого можно будет найти нужный дом и проверить информацию.

Какие данные можно получить?

Отметка о присвоении «зеленого» статуса.

Класс энергоэффективности.

Сведения о благоустройстве и озеленении территории.

Данные о спортивных и детских площадках, размещенных на территории дома.

Информация о доступности дома для маломобильных групп населения.

Сведения о контейнерах для сбора бытовых отходов.

Основы разработки «зеленого» ГОСТ Р

ГОСТ «зеленые стандарты» был взят в разработку еще в 2018 году. В конце года правительство запустило национальную программу «Жилье и городская среда», направленную на формирование комфортных и безопасных условий жизни в городах. Немалое внимание в рамках этой программы уделяется экологическим аспектам и улучшению внешнего облика городов.

Спустя три года Банк России заявил о том, что необходимо разрабатывать программу так называемой «зеленой» ипотеки для приобретения экологичного жилья. Разработка этой программы велась параллельно с формированием критериев «зеленых» домов, утверждал которые Минстрой.

В 2021 году вышло Постановление Правительства РФ, окончательно определяющее критерии «зеленой» застройки. А месяц спустя была принята стратегия социально-экономического развития всей страны, предполагающая сокращение выброса парниковых газов и усиление мер контроля за энергоэффективностью строящихся зданий.

Стратегия рассчитана на период до 2050 года. И подобное совпадение отнюдь не случайно — ведь почти четверть всех выбросов парниковых газов в России, по данным независимых исследований, приходится именно на строительство жилых зданий и их последующее обслуживание. Применение экологических стандартов даст возможность сократить этот объем.

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Дорожная карта разработки ГОСТ Р

«Зеленый» ГОСТ Р ведет свой отсчет с 2021 года. В ноябре 2021 была сформирована первая редакция данного ГОСТа. Еще год потребовался на то, чтобы собрать мнения и комментарии экспертов и доработать критерии с учетом полученных замечаний.

В мае 2022 года была выпущена вторая редакция, а к сентябрю она уже была окончательно утверждена. В настоящее время именно эта редакция используется при оценке зданий на предмет их соответствия «зеленым» стандартам.

ГОСТ Р 71392-2024 разработан при участии специалистов профильных организаций, а также представителей крупных застройщиков и сообщества экспертов в области экологических и энергоэффективных решений.

Несмотря на то, что этот стандарт не планируется делать строго обязательным, предполагается, что он станет своеобразным ориентиром — как для застройщиков, так и для покупателей жилья. Ведь «зеленые» дома — это не только комфорт, польза для здоровья и повышенная безопасность, но и регулярная экономия на платежах, как по ипотеке, так и за ЖКХ.

Итог

На «зеленые» стандарты у правительства есть достаточно большие планы. Помимо ориентирования и застройщиков, и покупателей на экологичные дома, предполагается внедрить автоматическую систему оценки новых строений.

Эта система будет собирать данные из специального цифрового суперсервиса и присваивать дому ту или иную категорию, передавая затем информацию в Единую информационную систему жилищного строительства. Предполагается также, что стандарты и система оценивания будут применяться и для малоэтажных жилых комплексов.

Само по себе внедрение экологических стандартов должно сделать застройку более безопасной, благоустроенной и соответствующей актуальным нормативам энергосбережения. Постепенное смещение акцента в сторону таких зданий позволит в целом снижать затраты энергетических ресурсов в стране и улучшить ситуацию в плане ответственного обращения с отходами.

Сегодня ГОСТ Р 71392-2024 застройщики рассматривают как некую планку, к которой есть смысл стремиться. А банки активно поддерживают «зеленое» проектное финансирование и «зеленую» ипотеку. К примеру, уже сейчас застройщики, соблюдающие критерии ГОСТа, имеют право воспользоваться специальной программой поддержки от «Дом.рф».

Получение субсидий по этой программе даст возможность сделать более доступным проектное финансирование, особенное в тех регионах, где строится мало новых зданий и наблюдается дефицит жилья. Кроме того, при использовании застройщиками энергоэффективных «зеленых» технологий ставка по кредиту может быть снижена до 2% (в зависимости от того, насколько дом соответствует критериям ГОСТа).

Фото на обложке: Grand Warszawski / Shutterstock