Зеленый ГОСТ — что такое зеленый стандарт ИЖС и как это работает
С 2024 года в России работает так называемый зеленый стандарт ИЖС. Зеленые стандарты в строительстве — это совокупность критериев, которым должна отвечать постройка, чтобы быть признанной экологичной и энергоэффективной. Пока такой стандарт не является обязательным при строительстве, но уже сейчас покупатели более охотно рассматривают дома с пометкой «эко».
Кроме того, дома, построенные по новому ГОСТу, отличаются большим удобством и, в конечном счете, экономичностью. В этой статье разбираемся подробно, что такое зеленый стандарт в строительстве, как оцениваются такие дома и как планируется развивать данное направление.
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Содержание
Что такое «зеленый» стандарт?
Это ГОСТ Р 71392-2024, разработанный на основе уже существующего ГОСТ 71392. В основном стандарте более 80 критериев оценки многоквартирных домов, а в «зеленом» их меньше — 45, и упор сделан именно на экологичность.
При разработке нового стандарта были также учтены американская и британская системы оценивания зданий. Хотя следование этому ГОСТу добровольно, застройщики, использующие его, могут получить скидки и бонусы — например, на финансирование проекта.
Критерии «зеленых» многоквартирных зданий
Чтобы дом признали экологичным, застройщику нужно соблюсти как минимум 29 обязательных критериев из нового ГОСТа. Критерии экологичности — это, к примеру:
- наличие велодорожек,
- высокая энергоэффективность здания (класс А или выше),
- компактные размеры постройки — в целях сокращения потребления энергии для обогрева,
- окрашивание фасада в светлые оттенки с целью уменьшения нагрева,
- озеленение,
- предчистовая или чистовая отделка,
- использование легально выращенной и переработанной древесины,
- внедренные решения, позволяющие контролировать потребление тепла,
- акустический комфорт,
- система водосбережения,
- контроль отключения электроэнергии,
- контроль протечек,
- безопасность эксплуатации постройки,
- внедрение инновационных решений в области устойчивого развития и др.
Постройка, которая отвечает обязательному минимуму критериев, имеет право на «бронзовый» статус. Для получения «серебряной» отметки нужно соответствовать большей части критериев, а на «золотой» статус могут претендовать только строения из древесины с классом энергоэффективности А или выше, при постройке которых предварительно были проведены экологические, геологические и геодезические изыскания.
Как работает стандарт?
В зависимости от того, каким критериям соответствует постройка, она может получить определенное количество баллов. Каждый критерий дает от одного до трех баллов. По их совокупности здание получает общую оценку.
- Для присвоения «золотого» статуса требуется набрать 63 балла или больше.
- Для «серебра» достаточно 54.
- На «бронзу» может претендовать дом с минимальным количеством баллов, но соответствующий обязательным пунктам: использование энергоэффективных решений, контроль ресурсов, продуманная акустика.
Оценивает постройку специальная организация, имеющая аккредитацию и состоящая в реестре операторов. Информация, полученная по итогам оценивания, заносится в Единую систему жилищного строительства. Дома с высоким экологическим рейтингом в дальнейшем могут претендовать на бонусы от кредитных организаций, на участие в программе ипотеки на особых условиях.
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Как узнать, является ли дом «зеленым»?
Проверить, использовались ли зеленые стандарты при постройке дома, можно в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте «Дом.рф». Сведения о классе, присвоенном дому, и о тех критериях, которым он соответствует, отображаются в карточке постройки.
Чтобы найти нужные данные, следует войти в каталог построек и выбрать фильтр «Только зеленые». После этого можно будет найти нужный дом и проверить информацию.
Какие данные можно получить?
- Отметка о присвоении «зеленого» статуса.
- Класс энергоэффективности.
- Сведения о благоустройстве и озеленении территории.
- Данные о спортивных и детских площадках, размещенных на территории дома.
- Информация о доступности дома для маломобильных групп населения.
- Сведения о контейнерах для сбора бытовых отходов.
Основы разработки «зеленого» ГОСТ Р
ГОСТ «зеленые стандарты» был взят в разработку еще в 2018 году. В конце года правительство запустило национальную программу «Жилье и городская среда», направленную на формирование комфортных и безопасных условий жизни в городах. Немалое внимание в рамках этой программы уделяется экологическим аспектам и улучшению внешнего облика городов.
Спустя три года Банк России заявил о том, что необходимо разрабатывать программу так называемой «зеленой» ипотеки для приобретения экологичного жилья. Разработка этой программы велась параллельно с формированием критериев «зеленых» домов, утверждал которые Минстрой.
В 2021 году вышло Постановление Правительства РФ, окончательно определяющее критерии «зеленой» застройки. А месяц спустя была принята стратегия социально-экономического развития всей страны, предполагающая сокращение выброса парниковых газов и усиление мер контроля за энергоэффективностью строящихся зданий.
Стратегия рассчитана на период до 2050 года. И подобное совпадение отнюдь не случайно — ведь почти четверть всех выбросов парниковых газов в России, по данным независимых исследований, приходится именно на строительство жилых зданий и их последующее обслуживание. Применение экологических стандартов даст возможность сократить этот объем.
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Дорожная карта разработки ГОСТ Р
«Зеленый» ГОСТ Р ведет свой отсчет с 2021 года. В ноябре 2021 была сформирована первая редакция данного ГОСТа. Еще год потребовался на то, чтобы собрать мнения и комментарии экспертов и доработать критерии с учетом полученных замечаний.
В мае 2022 года была выпущена вторая редакция, а к сентябрю она уже была окончательно утверждена. В настоящее время именно эта редакция используется при оценке зданий на предмет их соответствия «зеленым» стандартам.
ГОСТ Р 71392-2024 разработан при участии специалистов профильных организаций, а также представителей крупных застройщиков и сообщества экспертов в области экологических и энергоэффективных решений.
Несмотря на то, что этот стандарт не планируется делать строго обязательным, предполагается, что он станет своеобразным ориентиром — как для застройщиков, так и для покупателей жилья. Ведь «зеленые» дома — это не только комфорт, польза для здоровья и повышенная безопасность, но и регулярная экономия на платежах, как по ипотеке, так и за ЖКХ.
Итог
На «зеленые» стандарты у правительства есть достаточно большие планы. Помимо ориентирования и застройщиков, и покупателей на экологичные дома, предполагается внедрить автоматическую систему оценки новых строений.
Эта система будет собирать данные из специального цифрового суперсервиса и присваивать дому ту или иную категорию, передавая затем информацию в Единую информационную систему жилищного строительства. Предполагается также, что стандарты и система оценивания будут применяться и для малоэтажных жилых комплексов.
Само по себе внедрение экологических стандартов должно сделать застройку более безопасной, благоустроенной и соответствующей актуальным нормативам энергосбережения. Постепенное смещение акцента в сторону таких зданий позволит в целом снижать затраты энергетических ресурсов в стране и улучшить ситуацию в плане ответственного обращения с отходами.
Сегодня ГОСТ Р 71392-2024 застройщики рассматривают как некую планку, к которой есть смысл стремиться. А банки активно поддерживают «зеленое» проектное финансирование и «зеленую» ипотеку. К примеру, уже сейчас застройщики, соблюдающие критерии ГОСТа, имеют право воспользоваться специальной программой поддержки от «Дом.рф».
Получение субсидий по этой программе даст возможность сделать более доступным проектное финансирование, особенное в тех регионах, где строится мало новых зданий и наблюдается дефицит жилья. Кроме того, при использовании застройщиками энергоэффективных «зеленых» технологий ставка по кредиту может быть снижена до 2% (в зависимости от того, насколько дом соответствует критериям ГОСТа).
Фото на обложке: Grand Warszawski / Shutterstock
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