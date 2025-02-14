Топ-8 российских эко-стартапов

Ориентация на заботу об экологии и мире, в котором мы живем, не собирается уходить из трендов уже несколько лет. Не остается в стороне и российский бизнес. В статье рассказываем о 8 российских эко-стартапах, на которые стоит обратить внимание.

В 2018 году Алексей Чехранов и Алексей Варламов разработали новую технологию производства мягкого пластика из смеси, состоящей из песка и пластиковых отходов. Она называется полимерпесчаной смесью. Так было основано производство экологических лавочек и лежаков.

Мебель выглядит как деревянная, но на самом деле делается из речного песка (70-75%) и смеси пластика (25-30%), который компания закупает у заготовителей или сортировочных станций.

За год один завод компании «Умная SREDA»:

производит примерно 150 лавок;

утилизирует 5 тонн переработанного пластика;

сохраняет 75 деревьев.

Greenbar

Компания, основанная в 2010 году, предлагает так называемые сити-фермы — оборудование и система выращивания пряностей, зелени, ягод, овощей и лекарственных трав без почвы.

Сити-ферма похожа на холодильную витрину, только под стеклом на полках не лежит сыр и колбаса, а растут различные агрокультуры. За урожай отвечает «Виртуальный агроном» — искусственный интеллект, который помогает создать благоприятную среду. Через общий сервер он мониторит и изменяет подачу воды, климатические условия и световой режим. Для каждой культуры создается и подается индивидуальный питательный «коктейль».

Городской «фермер» должен лишь периодически засыпать семена, ставить питательные капсулы, нажимать кнопки в смартфоне и заниматься сбором урожая.

Сейчас сити-фермы используют рестораны, санатории, специализирующиеся на детокс-питании, а также учреждения в холодных регионах, например, в Якутии или Красноярске. Однако эксперты считают, что в ходе урбанизации к 2050 году около 70% всего населения мира будет жить в городах, а значит, подобные установки будут крайне востребованы.

Botanita

Как компания, производящая кожаные сумки, может называться экологичной? Для изготовления изделий из натуральной кожи выращиваются животные. Опустим этический вопрос, но такое производство еще и негативно влияет на окружающую среду: за счет вырубки лесов для пастбищ и выбросов парникового газа.

Однако кожаные изделия могут быть экологичными, если эта «кожа» растительного происхождения.

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«Растительная кожа» на 90% состоит из картона и на 10% — из латекса. Полученный материал получился прочный и мягкий, он пропускает воздух и восстанавливает форму после намокания.

Greenwise

Если есть «растительная кожа», то почему бы не быть и «растительному мясу»? Стартап Greenwise изготавливает «мясо» из пшеницы, сои и гороха.

Предприятие расположено в Калужской области, неподалеку от Москвы. Основатели компании утверждают, что стартап стал прибыльным с первого месяца работы.

Greenwise выпускает джерки и стрипсы, напоминающие по текстуре и вкусу вяленое мясо, а также фарш и филе. Кроме того, среди продуктов компании есть «тунец» и «молочные» продукты.

В 2020 году продукция Greenwise появилась у первого сетевого ретейлера — «Вкусвилла».

В современном мире всё большей популярностью пользуется так называемая «этичная» косметика. Эти товары изготавливаются с заботой об окружающем мире и не тестируются на животных.

Одним из примеров такой компании в России является стартап «Голодный леший». Его история начинается с веганского мыла, которое основатель и главный технолог бренда Андрей половников сварил для себя по веганской технологии, залив основу в обувную коробку.

Изначально все производство находилось на кухне в небольшой кировской квартире. Первое мыло продавалось по 20 рублей.

Сегодня «Голодный леший» переехал в крупный цех в Санкт-Петербурге. Компания выпускает шампуни, бальзамы для волос, гели для душа и пену для ванны, дезодоранты и даже солнцезащитные средства.

Продукция компании изготавливается со вниманием к окружающей среде:

В ней нет ингредиентов животного происхождения.

Все продукты тестируются исключительно в пробирках.

Не используются вещества, которые могут навредить природе: например, фосфаты, вызывающие цветение воды.

Продукты компании созданы, чтобы ухаживать за волосами или кожей, а не замазывать косметические недостатки.

Товары отпускаются в минимальном количестве упаковки: в фирменные zero-waste магазины компании нужно приходить со своими канистрами или другой тарой и насыпать или разливать продукт в нее.

EcoPlatform

Философия zero-waste захватывает всё больше людей. Но что делать, если не все производители перешли на выпуск продукции с экологичной упаковкой? Можно сдавать пластиковые бутылки и алюминиевые банки в специальные вендинговые автоматы и получать взамен бонусы и скидки или денежное вознаграждение.

Изготовлением таких автоматов — фандоматов — занимается компания EcoPlatform. Ее машины стоят в некоторых магазинах таких крупных сетевых ретейлеров, как «Лента», «Перекресток», «ВкусВилл» и Globus. EcoPlatform также развивается в Беларуси и Казахстане.

Success Rockets

SR Space — частная космическая компания, занимающаяся ракетами и спутниками. Среди ее проектов есть и экологический: стартап разрабатывает малые космические аппараты, которые мониторят из космоса выбросы парниковых газов.

Проект пока в стадии разработки, его старт ожидается в 2030 году. На низкой околоземной орбите планируют запустить группировку из 60 спутников. Они будут покрывать всю поверхность земного шара и собирать информацию о наличии парниковых газов в той или иной местности.

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Первичные данные, собранные спутниками, будут обрабатываться автоматическими системами, которые будут выдавать результат в виде цифр и графиков.

В Success Rockets объясняют, что информация будет использоваться на государственном уровне, но данные будут также доступны клиентам, купившим подписку на сервис.

Стартап, начавшийся с производства в подземном гараже Екатеринбурга, выпускает экологичную бытовую химию, а также средства для ликвидации нефтяных разливов и очистки сточных вод.

Продукт обволакивает частицы грязи тонкой пленкой, в результате получается вещество, напоминающее желе, которое легко извлечь с помощью фильтрации. При этом микрогель можно использовать неоднократно — до 5 раз.

Продукция компании была с успехом использована при ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске. Микрогели покупают РЖД, Северсталь и Татнефть.

Технология также может применяться при очистке продуктов из пальмового масла. Некоторые заводы Индонезии уже используют продукцию «Биомикрогелей», в других странах ведутся испытания.

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