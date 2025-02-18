Решение об открытии летнего турсезона в Краснодарском крае примут после проверки пляжей

Решение об открытии летнего туристического сезона в Краснодарском крае примут после проверки пляжей на соответствие требованиям Роспотребнадзора. Об этом рассказал на совещании с президентом России вице-премьер Виталий Савельев.

После крушения двух танкеров с нефтепродуктами — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в середине декабря 2024 года в Керченском проливе произошел разлив мазута. В море и на побережье попали около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.

В результате пострадало побережье курортов Краснодарского края и Крыма, пятна мазута были обнаружены также на побережье Азовского моря. Также сообщалось о случаях гибели морских животных и птиц. В регионах ввели режим ЧС. В конце января кабмин выделил Краснодарскому краю 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий катастрофы.

В Краснодарском крае властям сейчас нужно провести проверку около 139 пляжей, уточнил Савельев. По его словам, администрации Краснодарского края поручили провести замену загрязненного песка на пляже. Роспотребнадзор считает, что это единственный способ привести пляжи в порядок. Проверить пляжи специалисты службы должны до 1 марта.

На 17 февраля было очищено порядка 358 км берега — сотрудники МЧС и волонтеры собрали 186 500 т загрязненного песка и грунта, из них свыше 185 000 т — в Краснодарском крае.

Курорты Краснодарского края стали уступать другим городам по количеству ранних бронирований жилья для летнего отдыха в России, приводили «РИА Новости» данные сервиса онлайн-бронирований «Островок». Анапа опустилась с третьего на восьмое место в рейтинге самых востребованных направлений для ранних бронирований жилья на лето, Геленджик — с восьмого на 11-е, Сочи — со второго на третье.

Фото на обложке: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева