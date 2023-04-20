«Вкусвилл» запустил загородную доставку по временным интервалам для отдаленных пунктов

«Вкусвилл» добавил возможность заказа товаров по временным слотам для населенных пунктов, которые находятся на расстоянии от 55 до 100 км по направлению от даркстора.
За счет введения маршрутов с интервалами компания смогла расширить зону доставки на новые отдаленные территории, сообщили RB.RU в пресс-службе ритейлера.
Для таких точек доступны временные интервалы с 12:00 до 15:00 и с 18:00 до 21:00. За счет оптимизации маршрутов компания сохранила сервис доставки бесплатным.
Для остальных населенных пунктов заказ будет доставлен бесплатно в течение четырех часов.
К новому дачному сезону «Вкусвилл» расширил зону загородной доставки, подключив более 25 новых населенных пунктов, среди которых Хоста, Дагомыс, Кондуки, Родники, Вичуга, Анджиевский, Железноводск и другие.
Сейчас к сервису загородной доставки подключено более 50 дарксторов, которые обеспечивают более 80% заказов в отдаленные от городов точки
Всего ритейлер доставляет заказы на дачи и в поселки более 30 регионов России.
Сервис загородной доставки запустился в Московской области в 2020 году, сейчас он покрывает 100% населенных пунктов в Подмосковье.
Фото на обложке: «Вкусвилл»
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