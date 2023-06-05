«Вкусвилл» расширил доставку из кафе и ресторанов

«Вкусвилл» объявил о подключении крупных партнеров к сервису доставки. Заказать блюда можно в 10 кафе и ресторанах, в их числе — BB&Burgers, Osteria Mario, Ipho Cafe, InFoodSushi, PokeHouse, а также «Шоколадница», «Джонджоли», «Урюк» и «Хинкальная».

Доставка блюд из ресторанов доступна в сети с весны прошлого года, но тогда компания подключила только два заведения Osteria Mario в Москве. Пользователи оценили эту услугу, поэтому с начала 2023 года сеть подключила десяток других заведений.

Компания также расширила зону доставки и оптимизировала логистические процессы.

За последние месяцы средний чек сервиса доставки увеличился на 25%, отмечают в пресс-службе сети. За один месяц клиентам доставляют от 500 до одной тыс. заказов из ресторанов. Из них порядка 90% — это мультизаказы, включающие продукты из даркстора.

Ритейлер провел опрос среди своих покупателей и выяснил, что клиенты хотят иметь возможность заказывать еду из ресторанов. Почти половина респондентов выразили доверие направлению «Рестораны» от «Вкусвилл».

Теперь если адрес покупателя входит в зону доставки сети, в меню приложения отображается новая категория «Рестораны». При оформлении заказ сразу получают сборщики магазина и кухня заведения-партнера. Курьер доставляет мультизаказ по адресу в течение одного-двух часов.

Ранее онлайн-магазин «Вкусвилла» начал работать в Казахстане. Сеть нашла несколько местных партнеров и запустила доставку.

Фото на обложке: Пресс-служба «ВкусВилл»