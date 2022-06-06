«ВкусВилл» внедрил функцию дозаказа товаров

Самому «ВкусВиллу» за счет нововведения удалось сэкономить около 10 млн рублей за последний месяц и снизить число отмененных доставок в среднем на 10%.

«ВкусВилл» внедрил возможность объединения заказов — «дозаказ, если забыл». Обновление позволяет покупателям при повторном заказе получить все свои товары за одну доставку, сообщил RB.RU представитель компании.

Функция объединения заказов позволяет при создании заказа определить, есть ли еще заказы этого же покупателя по такому же адресу, и, если есть, то объединить все в одну доставку.

Так, если клиент забыл что-то положить в корзину, он может оформить дополнительную покупку и получить две или более доставок за один раз. Возможность сделать дополнительную покупку есть до тех пор, пока статус заказа не сменится на «собран».

Система сверяет номер карты пользователя, точное совпадение адреса получателя, один и тот же тип оплаты, пересечение временных слотов и еще несколько технических нюансов. После объединения заказов покупателю придет пуш-уведомление о том, что все его товары были объединены в одну доставку. Их привезут в тот временной слот, который был выбран в последнем из заказов.

Ежедневно компания фиксирует более 2,6 тыс. объединений заказов, около 30% покупателей, воспользовавшихся услугой дозаказа, делают это чаще одного раза.

С апреля число дозаказов выросло на 20% от общего числа заказов, а число отмененных доставок снизилось в среднем на 10%.

По статистике «ВкусВилла», почти половина покупателей, сделавших дозаказ, вспоминают, что забыли что-то купить не позже 10 минут после первого заказа, а 80% делают дозаказ в течение часа после первой покупки.

В 17% случаев покупатели делают 3 и более дозаказов. Рекорд — 2 случая по 17 заказов в одной доставке, отметил лидер продукта «Доставка и Управление заказами» Вадим Каиров.

Фото на обложке: «ВкусВилл»