Сеть «ВкусВилл» изменила фирменный стиль и логотип

Сеть «ВкусВилл» объявила о ребрендинге — компания представила новый логотип, фирменный стиль и слоган, сообщила пресс-служба компании.

«В основе концепции фирменного стиля лежит идея коммуникации и включенных отношений, выражающаяся в общении магазина и покупателя, продуктов и покупателя, покупателей между собой» — прокомментировал творческий директор агентства LINII Group Михаил Губергриц (занималось ребрендингом «ВкусВилла»).

«ВкусВилл»

Новый слоган «Здесь полезное вкусно» воплощает ценности натуральных продуктов с честным и чистым составом. Помимо традиционного зеленого, агентство добавило ещё один фирменный цвет — ягодный, символизирующий вкус.

«ВкусВилл»

Вместо полного написания «ВкусВилл» в интернет-магазине теперь будет сокращение ВВ, символизирующее скорость и удобство доставки. Новый фирменный шрифт для акцентов и заголовков разработал Юрий Гордон, автор первого исследования о формах знаков современного русского алфавита.

«ВкусВилл»

«ВкусВилл» — российская розничная сеть супермаркетов, которая включает доставку, сервисы для покупателей и собственную торговую марку «Вкусвилл». Ранее о ребрендинге объявила «Азбука вкуса», которая не меняла фирменный стиль и логотип 15 лет.

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Фото на обложке: Pexels