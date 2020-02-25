«Вкусвилл» впервые раскрыл выручку — она превысила $1 млрд

Выручка «Вкусвилла» в 2019 году увеличилась в 1,5 раза и достигла $1,28 млрд, впервые превысив $1 млрд. За четыре года объем выручки компании вырос в четыре раза. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию компании.

Раньше «Вкусвилл» не раскрывал финансовые показатели. Компания изменила этому правилу, так как готовится к выходу на биржу: презентация компании выглядит как описание бизнеса для IPO, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. О планах «Вкусвилла» провести IPO сообщалось еще год назад.

Компания раскрыла и другие цифры кроме выручки. EBITDA «Вкусвилла» в 2018 году составила 2,8 млрд рублей, и компания ожидает, что по итогам 2019 года этот показатель достигнет примерно 7 млрд рублей. Рентабельность EBITDA в 2019 году ожидается на уровне 8% против 5,2% в 2018 году.

Цель компании по рентабельности EBITDA — 10%, говорится в презентации. Для сравнения, у X5 Retail Group этот показатель равен 7,4%, у «Магнита» – 6,1%.

«Вкусвилл» впервые выплатил дивиденды, их размер не уточняется. Также компания рассказала, сколько стоит открыть один магазин: $85-90 тысяч. Новая точка выходит на безубыточность в среднем за три-шесть месяцев и через год окупается.