«Вкусвилл» начал доставлять товары через СДЭК для покупателей из дальних регионов

«Вкусвилл» запустил доставку через СДЭК, сообщила компания. Такое партнерство позволит сократить время ожидания заказа для покупателей в дальних регионах страны.
Оформить заказ можно на сайте Russia.vkusvill.ru. Для заказа доступно более 1,5 тыс. позиций — сладости и десерты, витамины, БАДы, косметические и бытовые средства, бакалея, напитки и другое.
В ассортименте доставки представлена продукция долгосрочного хранения, которая не испортится и не повредится во время транспортировки. «ВкусВилл» собирает заказы в Москве, а СДЭК доставляет курьером по адресу получателя или в свои пункты выдачи. В среднем доставка займет от 3 до 6 дней.
Отмечается, что цены в онлайне не отличаются от цен в магазинах сети. При этом покупателям доступен простой возврат средств и обратная связь от компании.
Впервые «Вкусвилл» запустил доставку по всей России летом 2022 года, к декабрю сервис появился и в странах ближнего зарубежья — Казахстане, Беларуси, Армении, Киргизии и Таджикистане.
Фото на обложке: «Вкусвилл»
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 11 сервисов для заказа товаров из иностранных магазинов
- 2 Как подружиться с клиентами: истории компаний, где сервис — основа бизнес-модели
- 3 Как завоевать доверие «ВкусВилл» и обойти конкурентов: кейс Ubirator
- 4 Как агентству из региона найти клиентов на федеральном рынке
- 5 Где купить готовый бизнес: 18 площадок
ВОЗМОЖНОСТИ
14 июля 2023
18 июля 2023