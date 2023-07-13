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«Вкусвилл» начал доставлять товары через СДЭК для покупателей из дальних регионов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Вкусвилл» запустил доставку через СДЭК, сообщила компания. Такое партнерство позволит сократить время ожидания заказа для покупателей в дальних регионах страны.

«Вкусвилл» начал доставлять товары через СДЭК для покупателей из дальних регионов

Оформить заказ можно на сайте Russia.vkusvill.ru. Для заказа доступно более 1,5 тыс. позиций — сладости и десерты, витамины, БАДы, косметические и бытовые средства, бакалея, напитки и другое.

В ассортименте доставки представлена продукция долгосрочного хранения, которая не испортится и не повредится во время транспортировки. «ВкусВилл» собирает заказы в Москве, а СДЭК доставляет курьером по адресу получателя или в свои пункты выдачи. В среднем доставка займет от 3 до 6 дней.

Отмечается, что цены в онлайне не отличаются от цен в магазинах сети. При этом покупателям доступен простой возврат средств и обратная связь от компании.

Впервые «Вкусвилл» запустил доставку по всей России летом 2022 года, к декабрю сервис появился и в странах ближнего зарубежья — Казахстане, Беларуси, Армении, Киргизии и Таджикистане.

Фото на обложке: «Вкусвилл»

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