«Вкусвилл» начал доставлять товары через СДЭК для покупателей из дальних регионов

«Вкусвилл» запустил доставку через СДЭК, сообщила компания. Такое партнерство позволит сократить время ожидания заказа для покупателей в дальних регионах страны.

Оформить заказ можно на сайте Russia.vkusvill.ru. Для заказа доступно более 1,5 тыс. позиций — сладости и десерты, витамины, БАДы, косметические и бытовые средства, бакалея, напитки и другое.

В ассортименте доставки представлена продукция долгосрочного хранения, которая не испортится и не повредится во время транспортировки. «ВкусВилл» собирает заказы в Москве, а СДЭК доставляет курьером по адресу получателя или в свои пункты выдачи. В среднем доставка займет от 3 до 6 дней.

Отмечается, что цены в онлайне не отличаются от цен в магазинах сети. При этом покупателям доступен простой возврат средств и обратная связь от компании.

Впервые «Вкусвилл» запустил доставку по всей России летом 2022 года, к декабрю сервис появился и в странах ближнего зарубежья — Казахстане, Беларуси, Армении, Киргизии и Таджикистане.

Фото на обложке: «Вкусвилл»