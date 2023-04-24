«Вкусвилл» провел ребрендинг сервиса «Сгоряча»

«Вкусвилл» провел масштабный ребрендинг сервиса «Сгоряча». Ритейлер обновил визуальный стиль, позиционирование, слоган и многое другое. Над визуальным стилем работала команда LINII и арт-директор «Вкусвилла».

Проект «Сгоряча» работает с 2021 года, тогда меню кухни насчитывало около 20 блюд. О визуальном стиле в тот период в компании не задумывались, рассказали в пресс-службе.

По итогам 2022 года выручка сервиса «темных кухонь» «Вкусвилла» увеличилась более чем в пять раз. А общее число дарккитчен сервиса выросло вдвое — до 70 по стране. Сервис серьезно расширил меню, начал предлагать ролы.

«На новом этапе нам требовались дополнительные визуалы под растущие запросы проекта. И дизайн, который отразит нашу яркость, дерзость в синергии с ценностями Вкусвилла: качество, чистые составы и включенные отношения. Это и стало предпосылками ребрендинга», — объясняет лидер проекта «Сгоряча» Сергей Павлов.

Архетип

В компании также рассказали про новый архетип сервиса, который отличается от позиционирования основного бренда. В качестве архетипа выбран «Исследователь», он открывает новое через разнообразие. Концепция подразумевает частую смену ассортимента и регулярную доработку блюд. Ежемесячно в меню появляются 10-15 новых предложений.

Архетип лег в основу ребрендинга. Команда LINII разработала логотип, слоган, шрифты и айдентику для разных каналов и носителей. Главная идея — разнообразие.

Кроме основного логотипа в обиходе появится сокращение «С», так будет выглядеть иконка приложения и соцсетей.

Блюда стали лицом отдельных элементов фирменного стиля. На баннерах они образуют композицию, подобную слайдеру в ленте социальных сетей.

Компания пересмотрела подход к фотографиям позиций меню для каталога и рекламы. Поменялись ракурс и цветовая гамма, а также единый стиль. Теперь в каталоге будет больше фото блюд, снятых сверху.

Цвет

Фирменным цветом «Сгоряча» стал красный, он соответствует замыслу ярких вкусовых впечатлений и новизны. Дополнительно могут использоваться бежевый, желтый и бордовый.

Слоган

«Готовы ко всему» отражает готовность сервиса к любому вызову. На пакетах и упаковках также появится новый слоган — «Приготовьтесь, будет вкусно».

Проект работает в крупных городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Туле, Чебоксарах, Калуге, Волгограде, Орле, Брянске и Тамбове.

Фото на обложке: Пресс-служба «ВкусВилл»