Выручка сервиса «темных кухонь» «Вкусвилла» по итогам 2022 года выросла в пять раз

Выручка сервиса «темных кухонь» «Вкусвилла» по итогам 2022 года выросла более, чем в пять раз, сообщила компания. Всего сервис «Сгоряча» располагает 66 дарккитчен – за год их число увеличилось вдвое.

За 2022 год выручка сервиса «темных кухонь» «Вкусвилла» выросла на 534% год к году. Компания не озвучила абсолютные цифры. Количество доставляемых заказов достигло 5,5 тыс. ежедневно.

Меню сервиса «Сгоряча» (дарккитчен «Вкусвилла») уже насчитывает 100 наименований, каждый месяц пополняясь 10-15 новыми позициями, отметили в компании. Блюда из каталога «Сгоряча» присутствуют в 8% чеков «Вкусвилла».

Сеть «Сгоряча» насчитывает 66 «темных кухонь» в Москве, Петербурге, Казани, Самаре, Тамбове и других городах. За год число дарккитчен увеличилось вдвое. Новым направлением развития сервиса стало приготовление роллов, рассказали в компании.

В октябре 2022 года «ВкусВилл» подключил доставку из своих «темных кухонь» к «Яндекс.Еде». Сервис «Яндекса» стал первым внешним партнером доставки проекта «Сгоряча» от «ВкусВилла».

Фото на обложке: пресс-служба "ВкусВилл"