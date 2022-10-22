«ВкусВилл» запустил доставку блюд из своих «темных кухонь» через «Яндекс.Еду»

«ВкусВилл» подключил доставку из своих «темных кухонь» к «Яндекс.Еде». Сервис «Яндекса» стал первым внешним партнером доставки проекта «Сгоряча» от «ВкусВилла». В меню более ста наименований готовых блюд.
О запуске совместного проекта «ВкусВилла» и «Яндекс.Еды» RB.RU рассказали в пресс-службе «ВкусВилла».
Доставка готовых блюд из «темных кухонь» «ВкусВилла» через «Яндекс.Еду» работает в 13 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Туле, Чебоксарах, Калуге, Волгограде, Орле, Брянске и Тамбове. Всего открыто 60 «темных кухонь» «ВкусВилла» в городах присутствия.
Цены на доставку горячих блюд через «Яндекс.Еду» такие же, как в каталоге «ВкусВилла». Всего покупателям доступно для заказа более 100 наименований блюд.
В октябре «ВкусВилл» начал развивать направление кофейного вендинга, установив в дарксторах Москвы и Петербурга более 80 кофейных аппаратов. Летом «ВкусВилл» начал доставлять еду к вагонам поездов и на борт самолетов авиакомпании S7 Airlines.
Фото: ВкусВилл
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