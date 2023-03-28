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«ВкусВилл» запустил сеть «умных» боксов для сбора вторсырья

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«ВкусВилл» установил в собственных магазинах Москвы и Подмосковья 100 «умных» боксов для сбора вторсырья, сообщили RB.RU в пресс-службе компании. Аппараты принимают пластиковые крышки от питьевых продуктов и начисляют за это бонусы, которые можно потратить на месте.

«ВкусВилл» запустил сеть «умных» боксов для сбора вторсырья

Экообменники представляют собой новый вид автоматов, созданных российским стартапом ITES по заказу СТС.

Чтобы воспользоваться экообменником, нужно опустить пластиковую крышку в специальный отсек. Автомат покажет количество сданных крышек и заработанных бонусов.

 Экообменник ВкусВилл

Покупатель может получить один бонус за три крышки, указав номер телефона, привязанный к карте лояльности «ВкусВилла». Бонусы поступят в течение часа и будут видны в приложении. Собранные крышки будет перерабатывать Тверской завод вторичных полимеров.

У «ВкусВилла» уже есть фандоматы для сбора банок и бутылок, однако компания ранее не могла решить задачу с разработкой системы сканирования, которая бы определяла предмет и верифицировала его как крышку.

«В итоге экообменники оснастили специальными датчиками, которые фиксируют крышки и «переводят» их в бонусы. Автомат также собирает данные о количестве сданного вторсырья и систематизирует информацию», — говорится в сообщении компании.

 Экообменник ВкусВилл

Также новые экообменники заменят контейнеры для сбора крышек, которые «ВкусВилл» устанавливал в своих магазинах с 2019 года. За это время покупатели собрали 130 тонн вторсырья.

Актуальную карту экообменников в Москве и Подмосковье можно посмотреть по ссылке. В будущем «ВкусВилл» собирается расширить географию установки автоматов, а также внедрить и другие виды экообменников, в том числе для блистеров и пластиковых карт. 

Фото на обложке: «ВкусВилл»

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