«ВкусВилл» запустил сеть «умных» боксов для сбора вторсырья

«ВкусВилл» установил в собственных магазинах Москвы и Подмосковья 100 «умных» боксов для сбора вторсырья, сообщили RB.RU в пресс-службе компании. Аппараты принимают пластиковые крышки от питьевых продуктов и начисляют за это бонусы, которые можно потратить на месте.

Экообменники представляют собой новый вид автоматов, созданных российским стартапом ITES по заказу СТС.

Чтобы воспользоваться экообменником, нужно опустить пластиковую крышку в специальный отсек. Автомат покажет количество сданных крышек и заработанных бонусов.

Покупатель может получить один бонус за три крышки, указав номер телефона, привязанный к карте лояльности «ВкусВилла». Бонусы поступят в течение часа и будут видны в приложении. Собранные крышки будет перерабатывать Тверской завод вторичных полимеров.

У «ВкусВилла» уже есть фандоматы для сбора банок и бутылок, однако компания ранее не могла решить задачу с разработкой системы сканирования, которая бы определяла предмет и верифицировала его как крышку.

«В итоге экообменники оснастили специальными датчиками, которые фиксируют крышки и «переводят» их в бонусы. Автомат также собирает данные о количестве сданного вторсырья и систематизирует информацию», — говорится в сообщении компании.

Также новые экообменники заменят контейнеры для сбора крышек, которые «ВкусВилл» устанавливал в своих магазинах с 2019 года. За это время покупатели собрали 130 тонн вторсырья.

Актуальную карту экообменников в Москве и Подмосковье можно посмотреть по ссылке. В будущем «ВкусВилл» собирается расширить географию установки автоматов, а также внедрить и другие виды экообменников, в том числе для блистеров и пластиковых карт.

Фото на обложке: «ВкусВилл»