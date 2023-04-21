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«Вкусвилл» начнет начислять бонусы за уборку мусора на улицах и в парках

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Вкусвилл» в партнерстве с TrashBack запустил «субботники» — за уборку мусора в парках, лесах и на улицах компания будет начислять бонусы, которые затем можно будет потратить в любом магазине «Вкусвилла».

«Вкусвилл» начнет начислять бонусы за уборку мусора на улицах и в парках

Убирать мусор можно каждый день. Чтобы получить бонусы, нужно установить приложение TrashBack, сфотографировать выброшенную бутылку, банку, пакет от чипсов и другой мусор на земле, а потом — эту же упаковку в своем пакете или урне.

 

После модерации за каждую тару будет начисляться 2,5 экойна (всего можно получать до 500 экойнов в месяц), их можно обменять на бонусы (1 экойн = 1 бонус) «ВкусВилл». Потратить бонусы можно в любом магазине или онлайн.

Собирать можно любые отходы, но есть одно ограничение –– засчитываться будет только крупный мусор. Отходы можно выбрасывать как в обычную урну, так и относить в пункты приема вторсырья.

Фото: «Вкусвилл»

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