«ВкусВилл» закроет магазины в Нидерландах

«ВкусВилл» закроет свои магазины в Амстердаме, поскольку сейчас «нет технической возможности продолжать работу».
Розничная сеть «ВкусВилл» закроет свои магазины в Амстердаме, сообщил Forbes. «Команда проверяла различные гипотезы, но сейчас нет технической возможности продолжать работу», — отметил представитель компании.
«Про некоторые магазины это решение было принято еще ранее», — добавил он. Сейчас ритейлер проводит распродажу продукции.
О планах «ВкусВилл» выйти на рынок Нидерландов стало известно в 2019 году. Основатель «ВкусВилл» Андрей Кривенко также анонсировал планы запустить магазины сети в Париже и Китае.
Представительство в Нидерландах «Вкусвилл» зарегистрировал в феврале 2020 года. Согласно данным на сайте компании, всего торговая сеть открыла три магазина в Амстердаме. В ноябре 2021 года Кривенко говорил, что пока проект магазинов в Амстердаме не получается сделать эффективным.
Фото на обложке: Stanley Kalvan /
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