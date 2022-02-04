Эксперты предложили обязать голосовых роботов предупреждать клиентов, что разговор идет не с живым человеком

Эксперты предложили правительству обязать компании предупреждать клиентов о том, что с ними общается голосовой робот, и дать возможность сразу переключиться на живого сотрудника. Предполагается, что эти меры обеспечат права граждан и сократят темпы увольнения в call-центрах.

Соответствующие предложение в Минцифры направил Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики (РТУ МИРЭА), сообщил РБК. В обращении, подписанным ректором вуза Станиславом Куджем, главе министерства Максуту Шадаеву предлагается ввести в России законодательное регулирование использование технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Сейчас компании не обязаны предупреждать потребителей о том, что с ним общается робот, а не живой человек, указал Кудж. По его мнению, отсутствие такой информации может повлиять на решение о приобретении продукта или услуги. Кроме того, в большинстве случаев у людей нет возможности сразу же переключиться на сотрудника компании. В соцсетях часто появляются негативные сообщения о трудностях общения с роботами, обратил внимание Кудж.



В связи с этим МИРЭА считает необходимым ввести регулирующие меры для сферы ИИ как способа коммуникации между бизнесом и потребителями. Предлагается:

обязать компании, которые используют технологии ИИ в общении с клиентами, ввести в начале разговора маркировки о том, что диалог ведется с роботом;

обеспечить потребителям право отказаться от общения с роботом в начале диалога и получить возможность переключиться на сотрудника компании;

закрепить эти изменения в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» и разработать соответствующее постановление правительства.

Кудж выразил уверенность, что эти меры не ограничат использование роботов бизнесом, но обеспечат соблюдение прав россиян и сократят темпы увольнения сотрудников call-центров.

Крупнейшие российские компании, среди которых Сбербанк, «Яндекс» и VK, в октябре 2021 года подписали кодекс этики искусственного интеллекта, который включает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться при применении технологии. В частности, в документе затронута тема идентификация ИИ в общении с человеком.

Использование голосовых роботов, помимо коммерческих структур, освоили также и мошенники. В МВД в январе 2022 года выявили схему, при которой злоумышленники с помощью голосовых помощников обзванивают клиентов банков и выманивают информацию, необходимую для проведения операций в онлайн-банке.

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